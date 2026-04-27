Anthony Joshua y Tyson Fury llegaron a un acuerdo para enfrentarse este año

El escenario del boxeo internacional ha recibido una de las noticias más esperadas tras confirmarse que Anthony Joshua regresará a la actividad oficial el próximo 25 de julio en Riad, Arabia Saudita. Este retorno representa el primer paso de un acuerdo estratégico que busca concretar el enfrentamiento contra Tyson Fury, pactado preliminarmente para finales del año 2026.

La noticia fue ratificada por las autoridades de entretenimiento del país árabe, quienes aseguraron que los contratos para el choque entre los dos gigantes británicos ya están firmados.

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No obstante, Anthony Joshua deberá superar primero un compromiso previo este verano ante el boxeador albanés Kristian Prenga, quien llega con un registro de victorias por la vía rápida en todos sus combates ganados.

To my friends in Great Britain – it’s happening 🦁. It’s signed ✍️🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026

Un proceso de reconstrucción personal y deportiva

El boxeador de 36 años vuelve al cuadrilátero después de atravesar un periodo personal complicado tras un accidente automovilístico ocurrido a finales del año pasado. Anthony Joshua ha manifestado que este tiempo fuera del deporte le ha servido para reorganizar sus objetivos y recuperar el nivel físico necesario para competir en la élite de los pesos pesados.

“No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver al ring y hoy es el siguiente paso en ese camino”, declaró Anthony Joshua a través de un comunicado de prensa oficial. En el mismo documento, el atleta añadió: “Tengo muchas ganas de competir y retomar mi carrera donde la dejé”.

✅ DONE DEAL ✅



🥊 Tyson Fury vs Anthony Joshua

📆 Q4, 2026

📺 Netflix pic.twitter.com/tgxb9VDMQB — Ring Magazine (@ringmagazine) April 27, 2026

El camino hacia la unificación británica

La confirmación del acuerdo de múltiples peleas genera una expectativa sin precedentes, especialmente por la participación de plataformas globales como Netflix para la transmisión del duelo final. Por su parte, Turki Alalshikh, director de la Autoridad General de Entretenimiento, validó la información mediante sus redes sociales con un mensaje directo a la afición: “A mis amigos en Gran Bretaña: sucederá. Ya está firmado”.

Antes de llegar a ese punto, el reto inmediato de Anthony Joshua es Kristian Prenga, un oponente que reside en Estados Unidos y que ve en esta oportunidad el momento de cambiar su trayectoria.

Prenga señaló en el comunicado oficial de la pelea: “Anthony Joshua es un gran boxeador, pero cometió un grave error al elegirme como su oponente. Esta es la clase de pelea que lo cambia todo en mi vida y en la suya”.

Detalles del evento en Arabia Saudita

La función del 25 de julio se llevará a cabo en el marco de la Esports World Cup en Boulevard City, bajo la producción de DAZN. Este combate marcará la quinta participación de Anthony Joshua en territorio saudí, un lugar donde ha experimentado tanto derrotas ante Oleksandr Usyk como triunfos contundentes sobre rivales como Francis Ngannou y Otto Wallin.

El rival en turno, Prenga, llega motivado por la posibilidad de arruinar los planes futuros de la industria. “Sé que me están subestimando. Me alegro de ello. Frustraré sus planes y sorprenderé al mundo este julio en Arabia Saudita”, sentenció el boxeador albanés. Con este panorama, el camino queda trazado para que Anthony Joshua intente recuperar su hegemonía en la categoría máxima.

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