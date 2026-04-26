Ryan García con un nuevo capricho: “Rezo para tener mi revancha con Tank”

El actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, ha vuelto a encender las redes sociales con una petición que muchos consideran un objetivo difícil de alcanzar en el corto plazo.

Ryan García manifestó abiertamente su deseo de volver a compartir el cuadrilátero con Gervonta Davis, buscando limpiar la imagen que dejó en su primer enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Las Vegas en 2023.

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Esta declaración surge en un momento donde la carrera de Davis atraviesa un periodo de inactividad y problemas legales que lo alejaron de los grandes escenarios.

A pesar de los conflictos externos de su rival, Ryan García mantiene la convicción de que una segunda pelea bajo condiciones distintas podría arrojar un resultado favorable para su historial profesional en las 147 libras.

La exigencia de igualdad de condiciones

El pugilista californiano utilizó sus plataformas digitales para expresar la necesidad emocional y deportiva de este reencuentro. Ryan García sostiene que el factor determinante de su derrota previa fue el límite de peso y las restricciones físicas impuestas en el contrato original, las cuales mermaron su rendimiento sobre el ring al momento del intercambio de golpes.

“Rezo para tener mi revancha con Tank algún día. ¡Necesito que esa pelea sea en igualdad de condiciones! ¡La necesito!”, publicó de forma textual Ryan García a través de sus redes sociales oficiales. Esta demanda apunta directamente a la eliminación de las cláusulas de rehidratación que marcaron su primer pleito, donde cayó por nocaut técnico en el séptimo asalto.

I pray I get my rematch with tank one day I need that one back on even grounds I need that!!! — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 22, 2026

El panorama actual de ambos boxeadores

Desde su último choque, las realidades de ambos han tomado rumbos opuestos dentro de la industria. Mientras que Davis perdió su estatus de campeón absoluto de la AMB debido a la falta de actividad y problemas de conducta, Ryan García logró coronarse en una división superior tras vencer a Mario Barrios. Este nuevo estatus como monarca del CMB le otorga una posición de poder para negociar nuevos retos.

La posibilidad de que este combate se concrete depende ahora de la disposición de Davis para subir hasta la categoría de peso wélter. El equipo de Ryan García considera que el incentivo de disputar un título mundial en una nueva división podría ser suficiente para atraer al boxeador de Baltimore a una negociación formal durante el presente año.

Un reto ante la incertidumbre deportiva

El futuro de la división de peso ligero y wélter se mantiene a la expectativa de una respuesta por parte de los promotores. No obstante, Ryan García parece decidido a no soltar este objetivo, catalogándolo como una prioridad en su agenda inmediata por encima de otras defensas obligatorias que tiene pendientes como campeón vigente del organismo verde y oro.

Para los especialistas, este movimiento representa una estrategia para consolidar su legado y generar una de las bolsas económicas más grandes de la década.

Con la confianza renovada tras sus recientes victorias, Ryan García espera que los organismos internacionales y las televisoras faciliten el camino para que “Tank” Davis acepte subir de peso y se firme finalmente el contrato de revancha.

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