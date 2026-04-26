Julio César Chávez Jr. mantiene buena racha y noqueó en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. consiguió un triunfo contundente el pasado sábado durante su presentación en el Estadio Adolfo López Mateos en Reynosa, Tamaulipas. El ex campeón mundial se impuso por la vía del cloroformo al colombiano Jhon Caicedo en una contienda pactada a diez asaltos dentro de la división de los pesos crucero.

Durante el desarrollo del pleito, Julio César Chávez Jr. tomó la iniciativa desde el campanazo inicial para establecer condiciones sobre el cuadrilátero.

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Con un registro que ahora se sitúa en 56 victorias, 7 derrotas y 1 empate, el sinaloense utilizó su mayor envergadura física para neutralizar los ataques del joven sudamericano de 21 años.

¡De inmediato al frente!



Julio César Chávez Jr va por Caicedo y la gente lo respalda.



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Dominio técnico y definición en el tercer asalto

La estrategia de Julio César Chávez Jr. se basó en el golpeo constante a las zonas blandas y en combinaciones largas que dificultaron la defensa de Caicedo. El mexicano mostró movilidad de cintura y una guardia cerrada que le permitió evitar los impactos de su oponente, quien llegaba a este compromiso con un récord de 13 triunfos previos.

¡SE ACABÓ! 🇲🇽🙂‍↕️



Julio César Chávez Jr. se lleva el combate frente a Caicedo sin dejar lugar a dudas.



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El desenlace del combate ocurrió en el tercer episodio cuando Julio César Chávez Jr. conectó un gancho de izquierda directamente en la mandíbula de su rival. Tras recibir el impacto, Jhon Caicedo visitó la lona y no logró recuperar la vertical antes de que el tercero sobre la superficie detuviera las acciones de forma definitiva.

Consolidación en la categoría de los cruceros

Esta victoria representa el segundo éxito consecutivo por nocaut para el peleador en lo que va del año, tras haber vencido previamente al argentino Ángel Julián Sacco. El desempeño de Julio César Chávez Jr. en Reynosa confirma su intención de mantenerse activo y recuperar el ritmo de competencia que perdió debido a sus ausencias prolongadas del deporte.

El promotor del evento destacó que Julio César Chávez Jr. ha mostrado una preparación física superior a la de sus últimas presentaciones.

La contundencia del nocaut frente a Caicedo deja en evidencia que el boxeador de 40 años conserva la potencia necesaria para competir en las divisiones superiores de peso, donde busca establecer una nueva etapa en su carrera profesional.

¡Chávez Jr. se lleva la victoria! 🥊🔥



Julio César Chávez Jr. cumple y se queda con el triunfo tras una sólida actuación ante Jhon Caicedo 👀🇲🇽



Un resultado que lo confirma como el ganador de la noche en el ring 💥🏟️#HartoFutBox #BoxAzteca pic.twitter.com/AbczQ5lVBl — Box Azteca (@BoxAzteca7) April 26, 2026

Declaraciones tras el combate en Tamaulipas

Al finalizar la pelea, los protagonistas ofrecieron sus impresiones sobre el resultado. El ganador enfatizó la importancia de ganar frente a su público y seguir sumando actividad en el gimnasio para futuros retos de mayor relevancia internacional en el corto plazo.

Según reportó la prensa local presente en el recinto de Reynosa, el equipo de trabajo de Julio César Chávez Jr. planea una tercera pelea para el cierre del año. “Buscamos rivales que nos exijan pero que nos permitan mostrar que todavía hay boxeo”.

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