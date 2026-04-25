Óscar de la Hoya acusó de corrupción al Senado de EE.UU. y vicios en reforma a Ley Ali

El promotor y exboxeador, Óscar de la Hoya, compareció esta semana ante el Comité de Comercio del Senado para ofrecer su testimonio sobre la posible modificación de la Ley Muhammad Ali.

Tras su participación, el representante de Golden Boy Promotions señaló que el proceso legislativo presenta irregularidades que favorecen a grandes corporativos del entretenimiento deportivo y las artes marciales mixtas.

Durante la audiencia, Óscar de la Hoya compartió el panel con Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda del boxeo, así como con Nick Khan, presidente de la WWE y ejecutivo de TKO Group Holdings.

La discusión se centró en un proyecto de ley que permitiría a las empresas tener un control total sobre la promoción y las clasificaciones, un modelo operativo similar al que utiliza actualmente la UFC.

Señalamientos directos contra la imparcialidad del Comité

Al finalizar su visita a Washington D.C., el promotor utilizó sus plataformas digitales para denunciar lo que consideró un ambiente viciado. Según la versión ofrecida por Óscar de la Hoya, el senador Ted Cruz, quien preside el comité, mostró una inclinación evidente hacia los intereses de grupos empresariales vinculados con el entorno de las artes marciales mixtas y la política.

Sobre este encuentro, el “Golden Boy” publicó un mensaje donde agradeció el apoyo de Nico Ali Walsh y describió su percepción de la reunión previa con el legislador.

A través de sus redes sociales, Óscar de la Hoya declaró: “Fue una locura cómo el presidente (Ted) Cruz, nos reunimos con él antes y de lo único que podía hablar era del presidente Donald Trump y de lo bien que la pasaron en los eventos de UFC. Las preguntas se sentían guionadas. Quiero decir, la corrupción que sentí en la sala fue simplemente asquerosa”.

El conflicto por la creación de las Organizaciones Unificadas

La reforma denominada “Muhammad Ali American Boxing Revival Act” busca implementar las Organizaciones Unificadas de Boxeo (UBOs). Este cambio permitiría que una sola entidad gestione simultáneamente la promoción de los atletas y el sistema de sanciones, lo cual genera rechazo en sectores que defienden la independencia del boxeador frente a las corporaciones.

Ante la defensa de este modelo por parte de Nick Khan, Óscar de la Hoya aseguró que presentará pruebas para desmentir los argumentos presentados en el Senado.

El promotor manifestó, “Tengo videos la próxima semana que les mostraré, armaré todas las mentiras que Nick Khan dijo. Va a ser bastante interesante. No puedo esperar a la próxima semana”.

El panorama político y deportivo del proyecto

La cercanía entre figuras políticas como Donald Trump y el presidente de UFC, Dana White, ha sido objeto de análisis dentro de esta controversia legislativa. Dado que el proyecto de ley ya recibió la aprobación de la Cámara de Representantes en marzo, la decisión del Senado es el último paso para determinar el futuro de la estructura comercial del boxeo en territorio estadounidense.

Para cerrar su postura pública, Óscar de la Hoya insistió en que los cambios propuestos llevan al deporte en una dirección equivocada al concentrar el poder en manos de pocas empresas.

La industria se mantiene a la espera de las evidencias audiovisuales prometidas por el promotor para verificar si hubo inconsistencias en los testimonios bajo juramento presentados ante el comité legislativo.

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