David Benavídez está seguro de vencer al Zurdo Ramírez y ya tiene el siguiente rival en la mira

El boxeador estadounidense de raíces mexicanas, David Benavídez, se prepara para disputar el título unificado de peso crucero frente a Gilberto “Zurdo” Ramírez el próximo fin de semana.

Tras haber competido con éxito en las categorías de peso supermediano y semipesado, el actual monarca de las 175 libras del CMB busca ampliar su palmarés en una nueva división. Este enfrentamiento representa la pelea profesional número 50 en la carrera de Ramírez.

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La incursión de David Benavídez en el peso crucero responde a su estrategia de aceptar los desafíos más exigentes del boxeo actual. El peleador llega a esta cita con la intención de propinarle a su compatriota apenas la segunda derrota de su trayectoria profesional.

Para los analistas, este combate definirá el dominio de los pesos grandes dentro de la representación mexicana en el deporte de los puños.

El objetivo tras el campeonato de peso crucero

A pesar de la importancia de su compromiso inmediato, el entorno de David Benavídez ya visualiza el retorno a la categoría de peso semipesado. La meta principal es concretar un enfrentamiento contra el ruso Dmitry Bivol, quien es el único boxeador que ha logrado derrotar anteriormente al “Zurdo” Ramírez.

Esta planificación estratégica busca unificar los cinturones más importantes de la división de las 175 libras.

En una entrevista concedida al periodista Ariel Helwani, David Benavídez fue contundente sobre sus intenciones con el campeón ruso.

“No quiero dar la impresión de que tiene miedo ni nada por el estilo, pero sabe lo que pasa con David Benavídez. Me ha visto de cerca y yo también lo he visto de cerca”, declaró el púgil al explicar la relación de respeto y competitividad que existe entre ambos tras compartir sesiones de gimnasio.

La mirada puesta en Dmitry Bivol

El interés por enfrentar a Bivol no es nuevo, pero se ha intensificado ante la inminente defensa obligatoria que el ruso realizará en Gran Bretaña. David Benavídez sostiene que el campeón mundial conoce los riesgos que implica subir al ring contra él.

“Es un gran boxeador, hemos tenido excelentes sesiones de entrenamiento, pero sabe que no vengo a jugar. Sabe que, cuando David Benavídez suba al ring, todos esos cinturones se irán con David Benavídez”, aseguró el boxeador durante la mencionada entrevista con Ariel Helwani.

El camino hacia la unificación total

Mientras se define el resultado contra Ramírez, el boxeador sigue de cerca la actividad de sus posibles oponentes en Europa. Bivol defenderá sus títulos contra Michael Eifert el próximo 23 de mayo, una fecha que marcará el inicio de las negociaciones formales para el resto del año.

“Creo que él conoce los peligros y la gravedad de esta pelea, y por eso primero tuvo una pelea de preparación. Respeto a Dmitry Bivol, es un gran peleador, pero definitivamente tendrá que venir a verme después de esta pelea”, concluyó el boxeador ante la prensa especializada.

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