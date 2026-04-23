El Toro Reséndiz dejó una dura advertencia a Jaime Munguía

El boxeador mexicano Armando Reséndiz se prepara para defender su corona mundial el próximo 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En las vísperas de este enfrentamiento, el púgil ha respondido a los comentarios sobre la diferencia de trayectoria respecto a su rival, su compatriota Jaime Munguía.

A pesar de que su oponente cuenta con una hoja de vida más extensa, el apodado Toro Reséndiz sostiene que la experiencia previa de otros rivales no ha sido impedimento para lograr sus objetivos deportivos.

El combate pondrá en disputa el título súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), siendo una de las citas más relevantes del calendario boxístico.

Jaime Munguía llega a este compromiso con un récord de 47 peleas profesionales, una cifra que supera ampliamente los 18 pleitos registrados por el actual monarca. No obstante, el Toro Reséndiz confía en la evolución que ha mostrado en sus últimas presentaciones, especialmente tras haber enfrentado a peleadores de renombre internacional.

Superación de retos ante boxeadores experimentados

Para el actual campeón, el factor de la veteranía no es un elemento desconocido en su carrera. Según declaraciones recogidas por medios especializados que cubren su campamento de entrenamiento, el boxeador recordó su desempeño ante figuras como Caleb Plant para validar su posición actual. El Toro Reséndiz enfatizó que su capacidad de adaptación le permite competir al más alto nivel sin importar el palmarés de quien esté en la esquina opuesta del cuadrilátero.

“Debo mantenerme enfocado hasta el último round y dar lo mejor de mí”, afirmó el Toro Reséndiz en una revista reciente. “Plant también era más experimentado que yo y había peleado contra otros oponentes de mayor renombre, pero yo soy un boxeador que crece constantemente y no tiene límites”, añadió el deportista sobre su proceso de formación.

Análisis estratégico y metas a largo plazo

El estudio del rival ha sido una constante en la preparación de este combate titular. El boxeador admite que conoce el estilo de pelea de Munguía desde sus inicios como profesional, lo que le ha permitido diseñar un plan de trabajo específico. El Toro Reséndiz considera que enfrentar a un compatriota con tanta trayectoria es una oportunidad para consolidar su nombre entre los referentes de la categoría súper media.

“Lo he estudiado bastante. Ya lo tengo visto desde que yo comencé a ascender como profesional. Es un boxeador mexicano aguerrido, con amplia experiencia”, concluyó el Toro Reséndiz.

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