Floyd Mayweather aviva la polémica y oficializó un combate de exhibición para junio

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather ha vuelto a captar la atención de la prensa internacional tras realizar un anuncio en sus plataformas digitales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex campeón mundial confirmó que participará en un evento de exhibición denominado “Batalla de las Leyendas”. El compromiso tendrá lugar el próximo 27 de junio en la ciudad de Atenas, Grecia, marcando una nueva aparición del púgil en escenarios europeos.

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Esta confirmación llega en un momento de incertidumbre respecto a otros proyectos del peleador en el cuadrilátero.

Aunque existe un anuncio previo sobre un enfrentamiento contra Manny Pacquiao para el mes de septiembre, Floyd Mayweather ha preferido centrar la comunicación actual en su viaje a territorio griego. La publicación en sus redes sociales fue breve y contundente, limitándose a compartir el cartel promocional de la cita ante el local Mike Zambidis.

Incertidumbre sobre la revancha ante Manny Pacquiao

El entorno del boxeo mundial permanece a la espera de una aclaración sobre el estatus del pleito programado para el 19 de septiembre. A diferencia de lo ocurrido con el evento en Atenas, Floyd Mayweather no ha emitido comentarios definitivos sobre si el choque contra el filipino será de carácter profesional o una exhibición. Esta falta de precisión mantiene en duda los acuerdos comerciales que se habían establecido anteriormente para una transmisión global.

“Es oficial”, escribió Floyd Mayweather en su perfil de Instagram, mensaje citado por diversos medios internacionales al difundirse el afiche del combate en Grecia.

Mientras tanto, el equipo de Manny Pacquiao sostiene que existen contratos firmados para un pleito real y profesional. El boxeador filipino ha indicado que los planes siguen en marcha, a pesar del silencio administrativo que mantiene su contraparte estadounidense sobre este tema específico.

Cronograma de actividades y compromisos comerciales

La agenda de Floyd Mayweather parece priorizar actualmente las exhibiciones que le permiten mantener presencia global sin el rigor de un campamento para pelea oficial.

El plazo para confirmar su participación en el duelo de septiembre venció la semana pasada sin que se produjera un pronunciamiento formal de su parte. No obstante, la ausencia de conflictos legales o declaraciones agresivas sugiere que las negociaciones podrían estar ocurriendo en privado.

Por ahora, el enfoque principal de Floyd Mayweather se traslada a la logística del viaje a Grecia para enfrentar a Zambidis.

La afición y los promotores observan con atención si este movimiento es una distracción o una preparación física previa a un compromiso de mayor envergadura. El contrato para la pelea de finales de junio ya es una realidad administrativa, mientras que el futuro del enfrentamiento contra Pacquiao sigue sin despejarse totalmente.

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