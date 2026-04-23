Ryan García ahora insiste en un nuevo rival y lo reta para agosto

El actual panorama del peso wélter tiene como protagonista a Ryan García, quien ha definido su hoja de ruta para el segundo semestre del año. Tras coronarse campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Mario Barrios en Las Vegas, el púgil estadounidense busca consolidar su reinado.

Aunque se barajaron nombres como Devin Haney o Teofimo López, el interés del campeón se ha desplazado hacia el mercado británico.

La intención de Ryan García es concretar un enfrentamiento contra Conor Benn para el mes de agosto.

Esta posibilidad tomó fuerza luego de que Benn superara a Regis Prograis en Londres y desafiara públicamente al portador del cinturón verde y oro. La respuesta del equipo de García no se hizo esperar, iniciando una serie de intercambios verbales que han despertado el interés de las promotoras internacionales.

Determinación por el combate contra Conor Benn

A través de una entrevista concedida a Fight Hub TV, Ryan García dejó clara su postura de no aceptar otro rival que no sea el boxeador europeo.

El campeón descartó las opciones previas que incluían unificar títulos con otros organismos, enfocándose exclusivamente en el retador que lidera los rankings actuales. Para el boxeador de ascendencia mexicana, esta pelea representa el desafío más lógico para su próxima defensa.

“No puedo esperar, tío. Va a ser agosto. No quiero a nadie más. Solo quiero a Conor”, declaró García. Con esta afirmación, el monarca del CMB presiona a sus manejadores para agilizar los contratos y asegurar la fecha estipulada antes de que finalice el verano.

Obstáculos en la negociación del nuevo reto

A pesar del deseo expresado por Ryan García, la realización del evento enfrenta retos logísticos y administrativos.

Oscar De La Hoya, promotor del boxeador, ha mencionado que existen puntos críticos por resolver antes de firmar el acuerdo definitivo. La posición de Conor Benn como número uno en la clasificación del CMB facilita la obligatoriedad del combate, pero los términos económicos siguen bajo revisión.

El entorno de Ryan García espera que esta pelea se convierta en uno de los eventos más lucrativos de la división de las 147 libras. La combinación de la popularidad mediática de García y el ascenso de Benn en el mercado inglés garantiza una audiencia global importante. Mientras se resuelven los flecos contractuales, el campeón continúa su preparación física enfocado únicamente en el compromiso de agosto.

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