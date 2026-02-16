Dana White ataca sin contemplación a Mauricio Sulaimán y a varios representantes del boxeo

Dana White, CEO de UFC, encabezó su tercera cartelera de Zuffa Boxing en el Apex de Las Vegas. El directivo mostró un tono desafiante tras ver cómo la mayoría de sus peleas terminaron por la vía del cloroformo (seis de las die disputadas).

El éxito de la velada sirvió de plataforma para que Dana White lanzara una serie de ataques verbales. Sus críticas se centraron en la gestión actual de los organismos sancionadores y las promotoras tradicionales.

Pocos personajes de la industria evitaron los señalamientos de Dana White el pasado domingo. El promotor aprovechó la atención de la prensa para cuestionar la ética de quienes lideran el boxeo mundial.

Conflicto con el CMB y Mauricio Sulaimán

Dana White fue especialmente severo con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El conflicto surgió tras el intento del organismo de cobrar un alta suma a Shakur Stevenson por disputar un título.

“Este Sulaimán es increíble. Es el mejor publicista de todos los tiempos sobre lo j*did* que está el boxeo”, afirmó Dana White ante los medios. Las declaraciones, recogidas por Paramount+, resaltan la tensión entre ambas partes.

Para el líder de Zuffa Boxing, el comportamiento de Sulaimán solo confirma la necesidad de un cambio. Dana White reiteró que no tiene intención de colaborar con los organismos sancionadores tradicionales.

Dana White on coming into the boxing world:



“I feel l came in and I’m beating up babies. I expected more. I expected them to be more game. They’re all way out of their league.” 👀😳



(via @ufc) pic.twitter.com/6WKPpAL2PS — Championship Rounds (@ChampRDS) February 16, 2026

Críticas a la vieja guardia del boxeo

El directivo también evaluó el presente de figuras como Óscar de la Hoya y Bob Arum. Según la perspectiva de Dana White, los promotores actuales atraviesan un declive irreversible en su capacidad de gestión.

“No ha habido ninguna resistencia. Esto es como golpear a un bebé”, sentenció Dana White sobre su competencia. El empresario asegura estar sorprendido por la falta de oposición que ha encontrado en el mercado.

Además, Dana White calificó de “vergonzoso” el desempeño de otros promotores como Eddie Hearn. Aseguró que estos personajes carecen de visión y se limitan a seguir reglas obsoletas del deporte.

El futuro independiente de Zuffa Boxing

Con la firma de Mark Magsayo y el interés en Teófimo López, el proyecto de Dana White toma fuerza. El directivo planea organizar combates de alto nivel sin depender de las estructuras burocráticas del pasado.

“Todos sabían que esto llevaba mucho tiempo roto. Dije lo que iba a hacer”, explicó Dana White. Su objetivo es utilizar el respaldo de socios estratégicos para consolidar el cinturón de The Ring.

Finalmente, Dana White invitó a la audiencia a juzgar los resultados de su empresa al cierre del año. Por ahora, el directivo se mantiene firme en su plan de transformar la industria del boxeo profesional.

