Canelo Álvarez da respaldo total a Jaime Munguía antes de su pelea

El gimnasio del Canelo Team se encuentra en plena actividad de cara a los compromisos internacionales de mayo. En este sentido, el experimentado boxeador Saúl Canelo Álvarez ha manifestado su confianza en la preparación que está realizando su compañero de entrenamiento, Jaime Munguía.

El tijuanense se prepara para disputar el título mundial súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Armando “Toro” Reséndiz en Las Vegas.

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La convivencia diaria en el centro de entrenamiento ha permitido que el monarca absoluto observe de cerca la evolución técnica del retador.

Para Canelo Álvarez, el trabajo a conciencia es la base que garantiza un resultado positivo en este tipo de enfrentamientos de alto nivel. Munguía regresa al cuadrilátero tras un periodo de inactividad de un año, buscando capitalizar esta oportunidad frente a un compatriota.

Análisis técnico y preparación en el Canelo Team

Durante una reciente entrevista con TV Azteca Deportes, el boxeador tapatío detalló los avances que ha notado en el estilo de combate de Munguía.

La integración del joven peleador al equipo de trabajo ha generado expectativas positivas sobre su capacidad para adaptarse a rivales frontales. Según Canelo Álvarez, el enfoque mostrado durante las sesiones de sparring indica que el equipo está listo para el desafío.

“Jaime ha estado, lo que a mí me corresponde decirte, lo que he visto de Jaime, que ha entrenado muy bien, ha entrenado a conciencia, ha aprendido muchísimo”, señaló Canelo Álvarez.

El tapatío añadió que la estructura de trabajo actual permite que el peleador llegue en óptimas condiciones físicas y mentales para el compromiso del próximo 2 de mayo.

El desafío ante Armando Reséndiz en Las Vegas

El combate no se presenta como un trámite sencillo, ya que Armando “Toro” Reséndiz llega con la motivación de defender su corona por primera vez.

Ambos boxeadores se encontraron recientemente en un entrenamiento público donde el respeto fue la nota dominante. Canelo Álvarez reconoce que el estilo aguerrido de Reséndiz obligará a Munguía a mantener una estrategia disciplinada durante todos los asaltos.

La evaluación del campeón sobre el nivel del enfrentamiento es clara y directa. “La verdad es que es una pelea muy buena. Su rival es un peleador muy aguerrido que tiene hambre también, Jaime también… es una pelea buena”, concluyó Canelo Álvarez en su charla con el medio citado.

Con el respaldo de la máxima figura del boxeo actual, Munguía encara la recta final de su preparación antes de viajar a Nevada.

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