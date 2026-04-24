Óscar de la Hoya arremete contra reforma a la Ley Ali y fija postura ante el Senado

El ex campeón mundial y promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, compareció ante el Senado de los Estados Unidos en Washington D.C. en días recientes, para manifestar su rechazo a las propuestas de enmienda de la Ley de Reforma del Boxeo Muhammad Ali.

Según el directivo de Golden Boy Promotions, las modificaciones impulsadas por entidades como TKO y Zuffa Boxing podrían comprometer los derechos fundamentales de los peleadores.

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El promotor sostiene que el marco legal actual es suficiente para garantizar la libertad de negociación de los deportistas.

La controversia surge por la intención de crear Organizaciones Unificadas de Boxeo (UBO), las cuales tendrían la facultad de gestionar clasificaciones, campeonatos y reglamentos de forma interna.

Para Óscar de la Hoya, este modelo otorgaría un control excesivo a los promotores, permitiéndoles funcionar simultáneamente como organismos reguladores. Esta estructura es similar a la que opera actualmente en las artes marciales mixtas, un sistema que el ex boxeador considera perjudicial para la transparencia financiera en el boxeo profesional.

Una experiencia personal sobre la explotación en el deporte

Durante su intervención, el promotor compartió una anécdota sobre sus inicios tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Relató que, al carecer de asesoría legal adecuada, firmó acuerdos que resultaron ser desfavorables para su carrera. Óscar de la Hoya utilizó este ejemplo para ilustrar la vulnerabilidad de los jóvenes talentos que ingresan al profesionalismo sin recursos ni conocimientos contractuales.

“El boxeo fue mi salida. Cuando gané el oro olímpico a los 18 años, tenía promotores acercándose a mí desde todas direcciones. Mi familia y yo no teníamos acceso a asesoría legal. Firmé el primer contrato que me pusieron enfrente sin entenderlo completamente. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que se habían aprovechado de mí”, declaró Óscar de la Hoya según los registros de la audiencia oficial en el Senado. El promotor subrayó que la Ley Ali fue creada precisamente para evitar que se repitan este tipo de abusos.

Críticas al modelo corporativo y falta de transparencia

La principal preocupación expresada radica en que las nuevas entidades no estarían obligadas a cumplir con los mismos requisitos de divulgación financiera que los promotores tradicionales.

Según el testimonio, esto crearía un sistema desigual donde las corporaciones priorizan sus utilidades sobre el bienestar de los atletas. Óscar de la Hoya advirtió que permitir que una sola entidad controle los ingresos por transmisión, patrocinios y venta de boletos limitaría el poder de decisión del boxeador.

“Esto refleja el modelo existente en las MMA y crea un sistema cerrado que controla rankings, títulos y acceso a oportunidades. Bajo esta estructura, mientras la UBO cumpla con sus propias reglas internas, no violaría la Ley Ali”, señaló el ex campeón.

Además, Óscar de la Hoya enfatizó que en la actualidad los peleadores ya cuentan con seguros médicos y de vida, por lo que no ve una necesidad real de cambiar el sistema que protege sus intereses económicos y de salud.

El riesgo de un sistema cerrado en el boxeo

El promotor concluyó su participación instando a los legisladores a considerar el impacto a largo plazo de esta reforma. Argumentó que el modelo propuesto busca replicar el funcionamiento de la UFC, donde los deportistas tienen poca capacidad de negociación.

Para el líder de Golden Boy, el éxito del boxeo depende de mantener un mercado libre y transparente que permita a los pugilistas controlar su propio legado y el futuro de sus familias.

“Los peleadores merecen protección real y oportunidades reales, no tener que pelear también contra el sistema. Si este proyecto se aprueba, los peleadores tendrán menos opciones, menos poder de negociación y menos control sobre sus carreras”, finalizó el directivo ante el comité del Senado.

A pesar de estos argumentos, el proceso legislativo continúa y se mantiene la posibilidad de que la reforma sea aprobada y promulgada en los próximos meses.

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