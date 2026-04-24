Jaime Munguía está seguro de su triunfo que ya piensa en subir de categoría

El boxeador mexicano Jaime Munguía se prepara para su enfrentamiento del próximo 2 de mayo contra Armando “Toro” Reséndiz, actual poseedor del título de las 168 libras de la AMB.

A pesar de los altibajos recientes en su carrera, el púgil de Tijuana manifiesta una confianza plena en su capacidad para recuperar el estatus de campeón mundial. Su trayectoria, que incluye más de 130 asaltos de experiencia profesional, es el pilar fundamental de su estrategia para esta contienda.

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La motivación de Jaime Munguía se centra en estabilizar su camino tras una serie de resultados mixtos y desafíos fuera del cuadrilátero durante el último año. El peleador reconoce que este combate no solo representa la oportunidad de obtener un nuevo cinturón, sino también la validación de su vigencia en el boxeo de élite.

La preparación se ha intensificado bajo la tutela de Eddy Reynoso, buscando alcanzar un nivel físico y mental óptimo para la cartelera en el T-Mobile Arena.

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La experiencia como factor determinante sobre el ring

Para el retador, la diferencia clave en este pleito será el recorrido que ha acumulado enfrentando a rivales de jerarquía internacional. Jaime Munguía considera que su adaptación a los escenarios de alta presión le otorga una ventaja competitiva sobre Reséndiz.

El enfoque actual está en evitar los errores de otros boxeadores que pudieron haber subestimado al actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Sin duda, me siento como un campeón. Tengo lo que se necesita. He trabajado muy duro para esta pelea. Tengo mucha confianza en mis habilidades. Y sé que puedo salir victorioso el 2 de mayo”, declaró Jaime Munguía en una entrevista concedida al portal especializado BoxingScene.

El tijuanense enfatizó que su madurez deportiva será el factor que incline la balanza a su favor durante los 12 episodios reglamentarios.

El respaldo de un equipo de élite en San Diego

La preparación de esta pelea ha permitido que Jaime Munguía trabaje estrechamente con Eddy Reynoso, quien ha destacado la fortaleza física del boxeador.

El entorno del gimnasio le ha proporcionado herramientas psicológicas para afrontar la adversidad tras sus derrotas previas. El equipo técnico confía en que la potencia y el ritmo de combate del ex campeón de las 154 libras serán demasiados para un Reséndiz que apenas se consolida en la división.

“Todo está en juego. No solo el campeonato mundial, sino también mi carrera. Estoy seguro de que saldré victorioso”, afirmó Jaime Munguía durante un entrenamiento abierto a los medios de comunicación la semana pasada.

Planes futuros y el retorno al peso mediano

Aunque el objetivo inmediato es el cinturón de peso supermediano, el equipo de trabajo ya analiza las posibilidades de buscar nuevos retos tras el compromiso de mayo. La inestabilidad en la categoría de las 160 libras ha despertado el interés del peleador por explorar nuevamente esa división.

De obtener un triunfo contundente, el ascenso o retorno a otras categorías se convertiría en la prioridad para el cierre de su campaña anual.

“Miren, el cinturón de peso mediano es algo que he tenido en mente. Pero lo más importante para mí es ser campeón mundial el 2 de mayo”, señaló Jaime Munguía al ser consultado sobre sus próximos pasos.

Con un récord de 45 victorias y solo 2 derrotas, el púgil busca cerrar este capítulo con una victoria que le permita consolidar su legado y definir el rumbo de su carrera profesional en las categorías de peso medio.

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