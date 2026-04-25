Tym Tszyu y Errol Spence Jr. definieron su pelea para el 25 de julio

El boxeo internacional tiene una cita confirmada para el próximo verano. Errol Spence Jr. regresará a los cuadriláteros tras una inactividad de casi tres años para enfrentar a Tim Tszyu en territorio australiano.

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El combate se transmitirá a través de la plataforma Prime Video bajo la modalidad de pago por evento, programado para el 26 de julio en Australia y el 25 de julio en Estados Unidos.

La página especializada BoxingScene confirmó los detalles de las negociaciones mediante un funcionario cercano al acuerdo. Este reporte ratifica la información inicial proporcionada por el periodista especializado Dan Rafael, quien adelantó el pacto entre ambas figuras.

El enfrentamiento representa el retorno de Spence tras su única derrota profesional ante Terence Crawford en julio de 2023.

Trayectorias y realidades opuestas

Errol Spence Jr. llega a este compromiso con un registro de 28 victorias y una derrota. El púgil estadounidense de 36 años no compite desde que cayó tres veces a la lona antes de ser detenido en el noveno asalto frente a Crawford.

Por su parte, Tim Tszyu mantiene una actividad constante en el ring, sumando siete presentaciones desde la última vez que Spence subió a pelear.

A pesar de su ritmo de competencia, Tim Tszyu atraviesa una etapa de reestructuración técnica. El peleador australiano presenta un récord de 27 triunfos y 3 derrotas, habiendo perdido tres de sus compromisos más recientes. Ante estos resultados, el excampeón decidió realizar cambios en su esquina para buscar un nuevo impulso en su carrera deportiva.

Cambios estratégicos en la esquina de Australia

La preparación para este combate incluirá una nueva dirección técnica para el boxeador local. Esta semana se confirmó que Tim Tszyu sustituyó al entrenador cubano Pedro Díaz por su compatriota Jeff Fenech. Se trata del segundo cambio de preparador que realiza el atleta en un periodo menor a un año, buscando ajustar los errores defensivos mostrados en sus últimas caídas por la vía del nocaut.

El interés de los protagonistas va más allá de la compensación económica.

Spence Jr. visualiza esta pelea como la oportunidad de insertarse nuevamente en la élite de las 154 libras, una división que cuenta con nombres como Sebastian Fundora y Xander Zayas. Para Tim Tszyu, vencer a un nombre de la jerarquía de Spence significaría recuperar su estatus de retador principal a los títulos mundiales.

El panorama de la división superwélter

El vencedor de este duelo se colocará en una posición privilegiada dentro de una categoría altamente competitiva. En el horizonte aparecen figuras de Premier Boxing Champions como Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr., quienes dominan los rankings actuales.

La victoria permitiría a Tim Tszyu o a Spence Jr. negociar enfrentamientos contra los monarcas de los organismos del CMB, la AMB y la OMB.

BoxingScene y Dan Rafael reportaron que el acuerdo está cerrado y que la logística para el traslado del equipo de Spence a Australia ya está en marcha. Este evento se perfila como uno de los más importantes de la temporada para el mercado oceánico, donde Tim Tszyu goza de una amplia base de seguidores que esperan verlo recuperar el nivel que lo llevó a ser campeón de la OMB.

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