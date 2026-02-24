Temporada de impuestos: esto es lo que podrían ahorrar los trabajadores con propinas con la nueva exención fiscal

Para la temporada de impuestos de este año, los trabajadores que recibieron propinas como parte de sus ingresos durante el 2025 podrían verse beneficiados de una exención fiscal debido a la aprobación de la ley “One Big Beautiful Bill”, la cual pretende deducir hasta $25,000 dólares en propinas de los ingresos tributables federales.

De acuerdo con la norma, los trabajadores que califican para esta exención son aquellos que reciben propinas voluntarias del cliente, y estas deben obtenerse tanto en efectivo como en otro medio de canje, como un cheque.

En este caso, los trabajadores no podrán reclamar la deducción si las propinas son cargos automáticos por servicio o recibidos en activos digitales, como criptomonedas, entre otros.

Para calcular la cantidad de propinas que califican para esta reducción, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comunicó que los trabajadores pueden conocer esta información “en un Formulario W-2, Formulario 1099-NEC, Formulario 1099-MISC, Formulario 1099-K o Formulario 4137”, destaca la entidad recaudadora.

Durante esta temporada de impuestos 2026, los trabajadores que soliciten la deducción podrían ver una reducción de impuestos de hasta $1,400 dólares; sin embargo, Andrew Lautz, director de política fiscal del Bipartisan Policy Center, señaló que “si alguien solicita la deducción máxima de propina y se encuentra en el tramo impositivo más alto que lo hace elegible para esa deducción máxima, que es el tramo del 24 %, verá un recorte de impuestos de hasta $6,000”, destacó.

Finalmente, datos recientes publicados por el IRS indican que, a tan solo un mes de haber iniciado la temporada de impuestos, los reembolsos de impuestos promedio han aumentado un 14,2 % en comparación con el 2025.

