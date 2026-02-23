PIB en EE.UU. creció a una tasa anual del 1.4 % en el cuarto trimestre

Este viernes, el Departamento de Comercio publicó el informe económico trimestral en el que revela que el producto interno bruto (PIB) en Estados Unidos creció a una tasa anual del 1.4 % durante el cuarto trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre, representando una notoria caída en comparación con el 4.4 % del tercer trimestre que incluye julio, agosto y septiembre.

La cifra del PIB para el cierre del 2025 fue una de las más débiles y menos esperadas por los economistas, quienes anticipaban que el crecimiento económico rondaría el 2 %; sin embargo, varios fueron los factores que marcaron la disminución, y entre los principales se encuentra el prolongado cierre de gobierno, que no solo retrasó los datos de indicadores importantes, sino que frenó el gasto del consumidor.

Al respecto de los datos del Departamento de Comercio, Bret Kenwell, analista de inversiones de eToro US, comentó que “la cifra principal del PIB es ciertamente decepcionante, pero si analizamos un poco más a fondo, no es tan malo como parece a simple vista”, dijo al señalar que, pese a los datos no tan alentadores, la economía se mantiene firme y podría acelerarse en los próximos meses.

Por su parte, Gregory Daco, economista jefe de la consultora EY-Parthenon, señaló que “el decepcionante final del año reflejó en gran medida un lastre autoinfligido debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos”, dijo.

Durante 43 días del cierre de gobierno, la financiación federal se detuvo, afectando a varios programas sociales, y miles de trabajadores gubernamentales fueron suspendidos, lo que provocó la interrupción del gasto federal durante más de la mitad del cuarto trimestre, reduciendo su crecimiento en aproximadamente un punto porcentual, impulsando además una caída del gasto público. “Ciertamente, el gasto se desaceleró respecto del ritmo que teníamos a principios de este año”, dijo Kenwell.

No obstante, Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, consideró que, si bien el gasto del consumidor representa más del 60 % de la actividad económica, esta se podría recuperar con los recortes de impuestos y la disminución en las presiones arancelarias para los próximos meses.

