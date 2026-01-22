PIB de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 4.4% durante el tercer trimestre en 2025

De acuerdo con un análisis publicado este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB en Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada del 4.4% durante el tercer trimestre del 2025, indicando que la economía del país creció mucho más rápido de lo que se esperaba.

En el período de tres meses que incluye julio, agosto y septiembre, los datos del PIB superaron las expectativas de muchos economistas quienes pronosticaban que el crecimiento económico sería de 3.3%; sin embargo, las recientes cifras demuestran que fue la tasa de crecimiento más rápida de los últimos dos años.

Al respecto, el economista jefe de EY-Parthenon, Gregory Daco comentó que esta reciente lectura del PIB fue impulsada por un gasto de consumo resiliente, además de una robusta inversión en equipos e inteligencia artificial, así como un impulso considerable del comercio internacional neto y un repunte en los desembolsos del gobierno federal, dijo.

Para Daco, “la economía estadounidense no se está sobrecalentando ni estancando: se está ajustando a través de un conjunto inusualmente intenso de contracorrientes”, destacó el especialista.

Por su parte, el informe publicado por BEA detalló, durante los primeros trimestres del año pasado, la economía creció a una tasa anualizada del 2.5%, impulsado por el gasto de consumo, la inversión y exportaciones, en medio de una alta caída de las importaciones ante la presión de las elevadas tasas arancelarias.

Si bien, la recopilación de datos se vio afectada por el prolongado cierre de gobierno de 43 días que llevó a un retraso en los cálculos y estimaciones de la BEA, según el economista, teniendo estas cifras, se espera que para el cuarto trimestre el PIB real haya aumentado un 3.2%.

