Conoce las nuevas opciones de las cuentas en línea de Medicare y Medicaid: cómo registrarse

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) introdujeron funciones avanzadas para acceder a las cuentas de Medicare en línea. A partir de ahora, los usuarios pueden iniciar sesión mediante plataformas de verificación de identidad como ID.me, CLEAR y Login.gov, utilizadas por varias agencias gubernamentales. Esta mejora tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la verificación de identidad, mitigando riesgos como el fraude y el robo de identidad.

Las nuevas opciones de inicio de sesión requieren documentos de identificación como una identificación con foto emitida por el estado, un pasaporte estadounidense u otros documentos aprobados. ID.me ofrece soporte al usuario, incluyendo chat en vivo las 24 horas, mientras que CLEAR y Login.gov proporcionan asistencia para la verificación y opciones de verificación en persona. Es importante destacar que no habrá ningún costo asociado con la creación o uso de estas nuevas opciones de inicio de sesión.

El CMS asegura que la información de las cuentas de Medicare estará protegida bajo estándares federales estrictos, incluyendo cifrado y autenticación multifactorial. Además, a pesar de que las plataformas de verificación de identidad manejan datos de identificación, la información médica permanecerá bajo la custodia de CMS, garantizando que las empresas de verificación no venderán estos datos.

Próximos pasos para beneficiarios

Los beneficiarios actuales de Medicare pueden continuar usando sus credenciales existentes por el momento y no están obligados a crear una cuenta en línea para acceder a información general o personalizada.

A medida que se presenta esta transición, los nuevos usuarios o aquellos que opten por la verificación de identidad podrán elegir entre los nuevos proveedores de inicio de sesión, configurando un camino hacia un acceso más seguro y eficiente a sus cuentas en línea.

Documentos necesarios para registrarse

Para registrarte en ID.me, CLEAR o Login.gov, se requieren principalmente identificaciones gubernamentales emitidas en EE. UU., como licencias de conducir o pasaportes, con variaciones según el método de verificación (en línea o en persona).

ID.me

Necesitas al menos una identificación con foto válida emitida por el gobierno, como licencia de conducir estatal, identificación estatal, pasaporte de EE.UU. o tarjeta de residente permanente (I-551).

Para verificación en persona, lleva 2-3 documentos: uno principal (ej. licencia o pasaporte que coincida con tu nombre y fecha de nacimiento), uno con dirección actual en EE. UU., y posiblemente uno con número de Seguro Social completo.

Documentos secundarios incluyen tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento estatal o certificado de matrimonio gubernamental.

CLEAR

Debes ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente legal mayor de 18 años, con una identificación con foto como licencia de conducir de EE.UU., pasaporte de EE.UU., tarjeta de pasaporte, tarjeta de residente permanente o ID militar estatal.

El registro inicia en línea y se finaliza en un quiosco de aeropuerto presentando el ID físico.

Login.gov

Para verificación en persona, solo aceptan licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal vigente.

En línea, típicamente se usa una ID con foto gubernamental (licencia o pasaporte) junto con datos personales para confirmar identidad.

¿Qué atienden el Medicare y el Medicaid?

Medicare y Medicaid son programas de salud del gobierno de EE.UU. que cubren diferentes grupos y servicios. Medicare se enfoca en adultos mayores y discapacitados, mientras que Medicaid ayuda a personas de bajos ingresos de todas las edades.

Medicare. Cubre principalmente a personas de 65 años o más, y a menores con ciertas discapacidades. La Parte A incluye hospitalizaciones, cuidados en enfermería especializada, atención domiciliaria y hospicio; la Parte B abarca visitas médicas, servicios ambulatorios, equipo duradero y salud mental.

Medicaid. Proporciona cobertura a personas de bajos ingresos, como niños, embarazadas, adultos mayores y discapacitados, con variaciones por estado. Incluye servicios hospitalarios, ambulatorios, laboratorio, rayos X, controles pediátricos, odontología y oftalmología para niños, además de cuidados a largo plazo como asilos y terapias.

Diferencias clave. Ambos pueden complementarse (doble elegibilidad), pero Medicaid suele cubrir lo que Medicare no, como cuidados personales extensos o medicamentos adicionales.

