¿Por qué usuarios de Medicare que no cumplan con el plazo de marzo se enfrentan a meses de precios más altos?

Con la finalización del mes de marzo también se acaba el plazo de la inscripción regular en Medicare; quienes no la hagan durante la ventana de siete meses enfrentan penalizaciones significativas. La normativa federal establece un recargo del 10% en la prima mensual de la Parte B por cada año de retraso, y penalizaciones adicionales para la Parte D si no hay cobertura de medicamentos.

El retraso incide directamente en la cobertura médica como en los seguros de medicamentos, según un análisis de la empresa privada de asesoramiento financiero y de inversión The Motley Fool.

Cobertura y exclusiones de Medicare

Medicare se divide en cuatro partes: A (hospitalización), B (atención ambulatoria), C (Medicare Advantage) y D (medicamentos).

Sin embargo, no cubre ciertos servicios como atención odontológica o cuidados a largo plazo, lo que puede llevar a costos adicionales significativos.

Requisitos y elegibilidad

No todos los solicitantes califican para Medicare. Recordemos que el período de inscripción se abre tres meses antes de cumplir los 65 años y concluye tres meses después de esa edad.

Pero es esencial haber trabajado al menos diez años para ser elegible. Si ya este recibe el beneficio del Seguro Social, su inscripción en las Partes A y B es automática.

La inscripción a tiempo en Medicare es crucial para garantizar la salud y la estabilidad financiera en la jubilación. Las implicaciones de las decisiones en este proceso afectan directamente a millones de adultos mayores en Estados Unidos.

Penalizaciones a la inscripción tardía

La inscripción tardía en Medicare implica multas permanentes que elevan las primas mensuales de las Partes B y D de por vida, afectando la cobertura de salud a largo plazo al encarecerla significativamente. Esto puede reducir el acceso a servicios médicos esenciales con el tiempo debido al mayor costo acumulado.

Penalizaciones específicas

La Parte B cobra un 10% adicional por cada período de 12 meses de demora, como un 20% si se retrasa dos años, sumado a la prima base (por ejemplo, $202.90 dólares en 2026).

La Parte D aplica multas del 1% de la prima nacional base (alrededor de $38.99 dólares en 2026) si pasan 63 días sin cobertura equivalente.

Estas sanciones son de por vida y persisten incluso al cambiar de plan.

Período inicial crítico

El período de inscripción inicial abarca siete meses: tres antes, el mes de los 65 años y tres después.

Si ya recibes Seguro Social, la inscripción en Partes A y B es automática; de lo contrario, debes tramitarla manualmente para evitar demoras.

Retrasarla sin cobertura equivalente (como de empleador) genera estas penalizaciones permanentes.

Alternativas al Medicare para quienes no califiquen

Aunque no califiques para Medicare, existen varias alternativas de cobertura médica en Estados Unidos para quienes no cumplen con los requisitos de edad o discapacidad exigidos por ese programa.

Medicaid y programas estatales

Medicaid es un programa estatal‑federal que ofrece cobertura gratis o de muy bajo costo a personas con ingresos bajos, incluyendo adultos sin hijos y personas con discapacidad que cumplan ciertos umbrales de ingresos.

En muchos estados, los adultos sin hijos han quedado incluidos en la expansión de Medicaid, por lo que vale la pena consultar el programa de tu estado o el Mercado de Seguros de Salud para revisar elegibilidad.

Mercado de Seguros Médicos (Obamacare)

Si no tienes seguro del trabajo ni calificas para Medicare/Medicaid, puedes comprar un plan individual a través del Mercado de Seguros Médicos (Healthcare.gov o el mercado estatal), donde además puedes recibir subsidios que reducen la prima mensual según tu ingreso.

Al inscribirte, el sistema también revisa de forma automática si calificas para Medicaid o CHIP, así que aplica aunque no estés seguro de tu ingreso.

COBRA y otros seguros privados

Si perdiste tu empleo y ya no calificas para Medicare, puedes extender tu cobertura del trabajo como COBRA durante unos meses, aunque suele ser más cara porque debes pagar casi toda la prima tú mismo.

También existen planes médicos privados fuera del Mercado, pero suelen tener menos protección por precios y beneficios, por lo que se recomienda explorar primero Medicaid y el Mercado.

Programas para niños y copagos

Si tienes hijos, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) ofrece cobertura a bajo costo para menores que no califican para Medicaid, pero sí tienen ingresos moderados.

Además, hay programas de ayuda de fabricantes (por ejemplo, para insulina) y tarjetas de copago que reducen el costo de medicamentos aunque no tengas Medicare, útil si tu principal necesidad es tratar una enfermedad crónica.

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