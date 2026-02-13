window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Inmigrantes deportados a terceros países cuestan millones, revela informe

Un informe del Congreso revela costos millonarios y escaso control en deportaciones a terceros países por parte de la administración Trump

EE.UU. ha trabajado en envíos de inmigrantes a terceros países desde que llegó Trump a la presidencia.

EE.UU. ha trabajado en envíos de inmigrantes a terceros países desde que llegó Trump a la presidencia.  Crédito: Matias Delacroix | AP

Por  Maribel Velázquez

Un nuevo informe del Congreso pone bajo la lupa la política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración de Donald Trump. El documento, de 30 páginas y titulado ‘At What Cost? Inside the Trump Administration’s Secret Deportation Deals’, examina cómo se negocian estos acuerdos y los altos costos asociados.

La investigación se basa en una revisión de 10 meses que incluyó el análisis de convenios conocidos, deportaciones realizadas hasta enero de 2026, viajes de personal a países involucrados y reuniones con funcionarios de EE.UU. y del extranjero, organizaciones de derechos humanos, inmigrantes deportados y abogados.

Según el informe, estas prácticas suelen ser costosas, poco transparentes y con una supervisión limitada; se describen operaciones calificadas como ineficaces, uso innecesario de fondos públicos y transferencias de dinero a gobiernos extranjeros sin controles claros.

La senadora Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango en el comité que impulsó el reporte, afirmó que deportar personas a países con los que no tienen vínculos genera altos costos para los contribuyentes y serias dudas humanitarias. También advirtió que más de 32 millones de dólares han sido enviados a gobiernos extranjeros, parte de ellos con antecedentes de corrupción.

Entre los hallazgos clave, el informe indica que se han gastado decenas de millones de dólares para trasladar a un número relativamente bajo de inmigrantes, en algunos casos con costos superiores al millón de dólares por persona. Además, señala que muchos podían haber sido enviados directamente a sus países de origen, lo que habría reducido gastos.

Falta de controles y acuerdos reservados

El reporte también cuestiona la falta de monitoreo del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de garantías diplomáticas y advierte que algunos acuerdos se negocian de forma reservada, incluso con gobiernos considerados adversarios.

En un contexto de endurecimiento migratorio y posibles recortes a protecciones temporales, el documento sostiene que el uso de terceros países podría estar sirviendo para realizar deportaciones que, en otras circunstancias, la ley estadounidense limitaría.

