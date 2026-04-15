El senador de California Alex Padilla defiende el derecho al voto ante la Ley SAVE de Trump

El senador de California Alex Padilla emprende una batalla contra la Ley SAVE del presidente Donald Trump tras presentar este martes argumentos para reprobarla ante el Senado.

De aprobarse, la Ley SAVE exigiría que todos los votantes estadounidenses presenten un documento que acredite su ciudadanía para registrarse y una identificación con foto para emitir su voto.

El senador Padilla aseguró que la ley privaría del derecho al voto a millones de ciudadanos de Estados Unidos que son elegibles para votar.

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“Tu licencia de conducir no sería suficiente para poder votar. Estamos hablando de pasaportes o certificados de nacimiento originales. Si eres una mujer que cambió su nombre al casarse, buena suerte tratando de cumplir con los requisitos documentales para poder ejercer tu derecho al voto”, dijo Padilla.

En California, el 2 de junio están programadas las elecciones primarias, antes de las elecciones de mitad de periodo, en noviembre de 2026, que también considera la votación para gobernador de California.

Con la Ley SAVE, Trump pretende impedir que inmigrantes puedan participar con sus votos a pesar de no tener documentos migratorios en regla, como parte de sus acciones contra la comunidad inmigrante indocumentada, contra la que ha lanzado redadas para su detención y posterior deportación.

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Políticos demócratas, como el senador Padilla, temen que puedan ocurrir en California redadas de ICE en los centros de votación.

“Es ilegal que ese tipo de presencia policial cause temor a los votantes en los colegios electorales… Cuando supimos que la Casa Blanca lo estaba considerando, empezamos a preguntarnos”, dijo Padilla.

“Entonces, varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon públicamente: ‘No, no hay planes para hacer eso. No, eso no estaría permitido’. Pero debemos permanecer vigilantes”, añadió el senador hispano.

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Padilla aseguró que, con más razón, las personas deberían votar por adelantado, una oportunidad que es posible en California.

“Votar por correo para no tener que preocuparse por esa posibilidad el día de las elecciones”, expresó el senador de California.

Padilla consideró que la mejor manera en que los demócratas pueden controlar al presidente es recuperando en noviembre la mayoría en el Congreso, en las elecciones de mitad de mandato.

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Después de que Trump declaró la guerra a Irán sin la aprobación del Congreso, una encuesta de IPSOS mostró que el 51% de los estadounidenses consideraba que la decisión bélica no ha valido la pena. El 24% consideró que sí, mientras que el 22% no estaba seguro.

“Un alto el fuego no es un acuerdo de paz. Un alto el fuego, y si se mantiene en dos semanas, ¿qué? Lo único que está claro es que Donald Trump nunca justificó nunca dio una razón clara, para iniciar esta guerra con Irán“, reiteró el senador.

Trump declaró este martes que en los próximos días podría llevarse a cabo en Pakistán una nueva ronda de pláticas de paz con Irán, después de no llegar a un acuerdo el fin de semana, cuando el vicepresidente JD Vance dijo que los iraníes se negaban a renunciar a su programa nuclear.

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Padilla atribuyó a la guerra en el Oriente Medio el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos, lo que ocasionó un incremento en la tasa de inflación.

“A pesar de su aversión por California, sus políticas y los vehículos eléctricos, de repente estos autos más limpios, eficientes y de cero emisiones le resultan mucho más atractivos“, aseguró el senador.

En relación con la contienda para gobernador de California, Padilla declaró a la cadena ABC que, a estas alturas, un demócrata y un republicano avanzarán a la elección general de noviembre.

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