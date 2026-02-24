El senador Alex Padilla exige devolución de aranceles ilegales cobrados por Trump

Un grupo de senadores demócratas presentó un proyecto de ley para obligar a la administración de Donald Trump a devolver miles de millones de dólares recaudados mediante aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema. La propuesta busca garantizar el reembolso completo, con intereses, de los impuestos comerciales cobrados a empresas e importadores.



El senador por California Alex Padilla se sumó a la iniciativa junto con los senadores Ron Wyden, Edward Markey y Jeanne Shaheen, quienes impulsan la llamada Ley de Reembolso de Aranceles de 2026. La medida surge después de que la Corte Suprema determinara por votación de 6-3 que los aranceles de emergencia impuestos por Trump carecían de base legal.



Según los legisladores, la administración ha recaudado aproximadamente $175 mil millones mediante estos aranceles, que afectaron productos provenientes de casi todos los países del mundo y elevaron los costos para las familias estadounidenses.



Padilla afirmó que los aranceles funcionaron como un “impuesto ilegal” que aumentó los precios de bienes esenciales, desde alimentos hasta energía, además de afectar las cadenas de suministro y la economía nacional. Los demócratas sostienen que el dinero debe devolverse cuanto antes a los consumidores y especialmente a las pequeñas empresas.

Reembolsos en 180 días y con intereses

El proyecto establece que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) deberá procesar los reembolsos en un plazo máximo de 180 días después de aprobada la ley y pagar intereses sobre los montos devueltos.



La iniciativa también busca que las pequeñas empresas tengan prioridad en el proceso de devolución, evitando trámites administrativos costosos que podrían beneficiar a grandes corporaciones con mayores recursos legales.



Además, el CBP deberá coordinarse con la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para proporcionar información y asistencia técnica a los importadores afectados.

Supervisión y apoyo a pequeños negocios

Este proyecto no solo exige reportes al Congreso cada 30 días sobre el avance de los reembolsos, también plantea que importadores y mayoristas trasladen los reembolsos a los consumidores finales —es decir, a millones de familias estadounidenses— con el objetivo de compensar el impacto económico causado por los aranceles.



Los senadores demócratas han criticado durante meses la política comercial de Trump, argumentando que elevó los precios y generó incertidumbre económica. De aprobarse la ley, el gobierno tendría que devolver una de las mayores sumas vinculadas a impuestos comerciales en la historia reciente de Estados Unidos.

