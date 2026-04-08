Más de $160 millones fortalecerán puertos de California, anuncia senador Padilla

Más de $160 millones de dólares se destinarán para fortalecer los puertos de California, así como la infraestructura hídrica y de protección contra inundaciones para las comunidades del estado, anunció este miércoles el senador Alex Padilla, demócrata por California.

Padilla, miembro del subcomité de Medio Ambiente y Obras Públicas sobre Pesca, Agua y Vida Silvestre, dijo que los fondos se consiguieron para el plan de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) para el año fiscal 2026.

Los recursos son el resultado de la labor del senador Padilla para asegurar inversiones federales en infraestructura para California, con reflejo de las prioridades que impulsó en el proceso anual de asignación de fondos.

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“Los puertos y las vías navegables de California son un motor de la economía de nuestro estado y esenciales para el transporte de mercancías por todo el país“, declaró el senador Alex Padilla en un comunicado.

“Esta financiación garantiza que nuestros principales puertos sigan siendo competitivos, que nuestros puertos marítimos permanezcan navegables y seguros, y que nuestras comunidades estén mejor protegidas contra las inundaciones y los impactos del cambio climático”, agregó.

El senador Alez Padilla anunció el impulso para los puertos de California. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP

El plan de trabajo proporciona una financiación sustancial para los puertos donantes y de transferencia de energía, lo que garantiza una asignación más equitativa de los recursos del Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Puertos (HTMF), como lo establece la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos de 2020.

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Los puertos de Los Ángeles y Long Beach recibirán $118.4 millones de dólares adicionales a través del fondo HMTF para donaciones y transferencia de energía. Sumando las asignaciones anuales, el puerto de Los Ángeles recibirá $70 millones de dólares.

Los fondos se destinarán a ampliar sus usos, incluyendo mejoras sísmicas y el dragado y estabilización de muelles, lo que contribuirá a modernizar y fortalecer dos de los centros logísticos más importantes del país.

El plan de trabajo también incluye inversiones cruciales en dragado y navegación para mantener operaciones portuarias seguras y eficientes:

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Se destinan $6.15 millones de dólares al puerto de Santa Bárbara para operaciones de dragado y mantenimiento con el fin de restablecer las profundidades de navegación seguras.

La acumulación de sedimentos había reducido partes del puerto a solo 40 pies de ancho (12 metros) y 10 pies de profundidad (3 metros), lo que pone en peligro la navegación segura.

Más de $23.3 millones de dólares se destinarán al puerto de Hueneme para el dragado, mejoras de infraestructura y actividades de ampliación de uso.

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La inversión respaldará la reubicación de la red de agua, mejoras en los muelles de servicios públicos y el mantenimiento del puerto en uno de los principales puertos del país para automóviles y carga refrigerada que maneja más de $18,000 millones de dólares en mercancía anualmente y genera 25,000 empleos.

Se destinan $7.35 millones de dólares al puerto de Redwood City para el dragado y el mantenimiento correspondiente, con el fin de garantizar la profundidad suficiente del canal para los buques de carga.

Sin un dragado adecuado, los buques se ven obligados a descargar su mercancía en otros lugares, lo que incrementa los costos, la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica en toda la zona de la bahía.

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Se pretende también impulsar iniciativas cruciales de restauración ambiental en el Área de la Bahía, el Valle Central y la Costa Central:

Se entregan $4.4 millones de dólares para la Fase 2 del Proyecto de Restauración de Humedales de Hamilton, ampliando las labores de restauración a aproximadamente 2,600 acres.

Este proyecto contribuye a la recuperación de los humedales —de los cuales más del 90% se han perdido en la región—, a la vez que proporciona un lugar sostenible para la reutilización beneficiosa de los materiales dragados.

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Se tienen $1.25 millones de dólares para impulsar el Proyecto de Control de Inundaciones del Bajo Río San Joaquín hasta la fase de estudios de viabilidad.

El financiamiento permitirá realizar análisis y planes cruciales para reducir el riesgo de inundaciones en las comunidades de la región de Stockton, donde cientos de miles de residentes y miles de millones de dólares en infraestructura son vulnerables a las inundaciones.

$3.1 millones de dólares para completar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y reciclaje de agua de Cooper Cove en el condado de Calaveras. Se mejorará la capacidad de tratamiento de aguas residuales y contribuirá a la fiabilidad de suministro de agua a largo plazo para la región.

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Se tienen $50,000 dólares para el proyecto de control de inundaciones de la planta de tratamiento de agua de Mid-Coastside con el fin de impulsar la determinación de intereses federales y las primeras etapas de planificación.

Este proyecto busca reducir el riesgo de inundaciones para la infraestructura hídrica crítica y las comunidades circundantes a lo largo de la costa de California.

El senador Padilla defiende sistemáticamente importantes inversiones federales en la infraestructura de California, incluyendo puertos sistemas de agua y proyectos de resiliencia climática.

Los fondos de la financiación representan un avance continuo en el fortalecimiento de la economía estatal, la protección de las comunidades y la preparación para los desafíos futuros.

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