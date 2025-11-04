El senador Alex Padilla no se presentará como candidato a gobernador de California en 2026

El senador demócrata Alex Padilla anunció el martes que no se postulará para el cargo de gobernador de California en las elecciones de 2026.

“Con todo mi corazón y más convicción que nunca, decido no presentarme como candidato a gobernador de California el próximo año”, declaró Padilla a la prensa en el Capitolio de Estados Unidos. “Decido seguir en esta lucha porque la Constitución merece ser defendida”.

Padilla, el primer latino en representar a California en el Senado, captó la atención nacional este verano después de que se viralizara un video donde se le ve siendo derribado y detenido en una conferencia de prensa organizada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En sus breves declaraciones, Padilla dijo haber recibido el apoyo para postularse de personas de todo el estado, incluyendo líderes empresariales y sindicales, así como personas que lo abordaron en su iglesia, en el supermercado y en parques locales.

“Los californianos me han instado a hacer todo lo posible para proteger a California y el sueño americano de este presidente vengativo”, dijo Padilla. “Me siento profundamente honrado y agradecido por su apoyo, y lo he tomado muy en serio”.

Al decidir no postularse para gobernador, Padilla dijo que reflexionó sobre el altercado que tuvo con funcionarios de Seguridad Nacional cuando interrumpió una rueda de prensa de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Todos recuerdan ese incidente”, dijo Padilla. “Esa experiencia fue alarmante no solo para mí y mi familia, sino para la mayoría de las personas que han visto el video. Innumerables personas me han dicho: ‘Me alegra que estés luchando por nosotros. Me alegra que estés ahí’”.

“Decidí no solo quedarme en el Senado. Decidí seguir en esta lucha porque la Constitución merece ser defendida. Nuestros derechos fundamentales merecen ser defendidos. Nuestros valores esenciales merecen ser defendidos. El sueño americano merece ser defendido”, dijo Padilla.

Padilla ha dedicado años a ascender en la política californiana, desde el Ayuntamiento de Los Ángeles hasta la Legislatura y la Secretaría de Estado.

Gavin Newsom, su aliado de larga data, lo nombró senador a finales de 2020, después de que Harris dejara su escaño para convertirse en vicepresidenta.

