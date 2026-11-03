Keisha Lance Bottoms y Byron Donalds hacen historia como gobernadores afroamericanos en Georgia y Florida

Las elecciones intermedias dejaron un resultado histórico en el sur del país. Keisha Lance Bottoms, del Partido Demócrata, ganó la gubernatura de Georgia, mientras que el republicano Byron Donalds se impuso en Florida. Ambos se convertirán en los primeros afroamericanos en ocupar ese cargo en sus respectivos estados. Los triunfos de la demócrata y el republicano, también reflejan el avance de fuerzas políticas opuestas en el sur de Estados Unidos.

Las proyecciones de Associated Press (AP), NBC, CNN y Fox News confirmaron la victoria de Bottoms frente al republicano Rick Jackson y la de Donalds sobre el demócrata David Jolly, en dos contiendas que concentraron la atención nacional por sus implicaciones políticas y sus antecedentes históricos.

En Georgia, Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, consiguió más del 55% de los votos, de acuerdo con los resultados preliminares difundidos durante la jornada electoral. Su triunfo representa también el regreso de los demócratas a la gubernatura después de más de dos décadas de gobiernos republicanos.

La próxima mandataria sucederá a Brian Kemp, quien concluirá su segundo periodo en enero de 2027. Bottoms también será la primera mujer afroamericana en gobernar Georgia. Su victoria se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien consiguió conservar su escaño en una contienda importante para el equilibrio de fuerzas en el Senado federal.

Keisha Lance Bottoms is the first Black woman elected governor in our country! Georgia chose strong leadership, and she’s going to deliver. Congratulations, Governor-elect! pic.twitter.com/58nvHSN5XL — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) November 4, 2026

Bottoms apuesta por vivienda, salud y apoyo a los inmigrantes

Bottoms gobernó Atlanta entre 2018 y 2022, durante un periodo marcado por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, formó parte de la administración del expresidente Joe Biden, donde trabajó como asesora principal y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, entre junio de 2022 y febrero de 2023.

Durante la campaña, centró sus propuestas en reducir el costo de vida, ampliar la cobertura de Medicaid y facilitar el acceso a la vivienda mediante préstamos de bajo interés y subvenciones. También planteó atender la escasez de viviendas y vincular los nuevos desarrollos habitacionales con el transporte público.

En materia migratoria, recordó su decisión de terminar el acuerdo 287(g) durante su administración municipal, mediante el cual las autoridades locales colaboraban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estábamos alojando detenidos de ICE en nuestra cárcel municipal bajo un contrato multimillonario de varios años. Fue durante la crisis de separación familiar y nadie podía garantizar que no íbamos a ser cómplices de esa política inhumana”, declaró en una entrevista con N+ Univision Atlanta. Su adversario, Rick Jackson, empresario del sector sanitario y fundador de Jackson Healthcare, proponía reducir impuestos y gasto público, además de utilizar inteligencia artificial para identificar gastos gubernamentales innecesarios. También respaldaba una mayor cooperación con las autoridades federales para aplicar las leyes migratorias.

? JUST IN: Florida Governor-elect Byron Donalds gives a MASSIVE THANK YOU to Gov. Ron DeSantis



"I want to THANK Governor DeSantis. He has done a GREAT job leading Florida. And now, as your next governor, we are gonna MAKE SURE Florida remains the very best state." ??



The GOP? pic.twitter.com/PORPPJrwYU — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 4, 2026

Donalds gana Florida y fortalece el dominio republicano

En Florida, Byron Donalds obtuvo 4,088,003 votos, equivalentes al 50.1%, frente a los 3,972,807 sufragios de David Jolly, con aproximadamente el 98% de las boletas contabilizadas, según los resultados difundidos por AP. El congresista republicano sucederá a Ron DeSantis en enero de 2027 y gobernará durante cuatro años. Su victoria prolonga el predominio conservador en Florida, estado que durante décadas fue considerado un territorio electoral competitivo.

Donalds, nacido el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, tiene raíces jamaiquinas y panameñas. Se graduó en Finanzas y Marketing en 2002 y antes de entrar a la política trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros.

Su trayectoria política comenzó con el movimiento Tea Party. Fue legislador estatal entre 2016 y 2020 y desde 2021 representó al distrito 19 de Florida en la Cámara de Representantes. Su candidatura recibió el respaldo del presidente Donald Trump, con quien mantiene afinidad política y dentro del movimiento MAGA.

Con estos resultados, Donalds se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida y el primero elegido bajo las siglas republicanas a nivel nacional. Hasta ahora, entre los afroamericanos que habían gobernado estados figuraban Douglas Wilder, en Virginia; Deval Patrick, en Massachusetts, y Wes Moore, en Maryland.

La llegada de Bottoms y Donalds a las gubernaturas representa un acontecimiento histórico para ambos estados, aunque sus victorias también reflejan la competencia entre dos proyectos políticos opuestos en una región tradicionalmente dominada por los republicanos.

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