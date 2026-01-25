México derrota a Bolivia en Santa Cruz y afina detalles rumbo al Mundial 2026

La selección de México venció por 0-1 a la de Bolivia con un gol del delantero de origen argentino Germán Berterame en el partido amistoso jugado este domingo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, dentro de la preparación de la Verde para la repesca intercontinental del Mundial 2026. Berterame, que milita en el Monterrey, anotó en el minuto 68 el único gol del encuentro en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

Inicio intenso y primer susto para Bolivia

La primera jugada peligrosa ocurrió en el minuto 5, cuando el guardameta boliviano Carlos Lampe casi queda sorprendido por un avance mexicano combinado entre Armando González y Carlos Rodríguez.

¡Noo, Charly! La Hormiga le puso el bombón, pero Charly no logró sellar el gol 😫#ChichaVsAtole pic.twitter.com/jyA1JS12Fs — TUDN USA (@TUDNUSA) January 25, 2026

Si bien el arco local se salvó, tras esa jugada salió lesionado el zaguero Richet Gómez y en su lugar el seleccionador boliviano Óscar Villegas envió a la cancha a Leonardo Zabala, alterando la zaga defensiva de la Verde desde temprano.

Bolivia generó peligro antes del descanso

Bolivia pudo ponerse en ventaja en el minuto 39, cuando Lucas Macazaga llevó el balón hasta el área mexicana e hizo un centro, pero Bruno Miranda no supo aprovecharlo.

Poco después, Fernando Nava probó un disparo potente desde el carril izquierdo y forzó un rechazo del portero mexicano José Raúl Rangel, quien respondió con seguridad bajo los tres palos.

El poste negó el gol y Aguirre ajustó al Tri

Apenas iniciado el segundo tiempo, nuevamente hubo una oportunidad clara para la Verde, pero el disparo de ‘Tonino’ Melgar dio contra el poste, manteniendo el empate sin goles.

El poste salvó al Tri. Error en la salida de México que por poco les cuesta el gol 😨😮‍💨#ChichaVsAtole pic.twitter.com/lifHY36NHc — TUDN USA (@TUDNUSA) January 25, 2026

El seleccionador mexicano Javier ‘el Vasco’ Aguirre probó algunos cambios que le dieron resultado y le permitieron vencer a los locales, cuyo aguante duró hasta el minuto 68.

Berterame apareció y definió el amistoso

La jugada inició en un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda que Lampe pudo despejar, pero con tan mala suerte que el balón quedó en el área y fue aprovechado por Berterame para marcar el tanto decisivo y sellar el triunfo de la selección mexicana.

¡Goooool de México! Berterame se queda con el rebote y pone el gol para México ⚽🇲🇽#ChichaVsAtole pic.twitter.com/YS880gugob — TUDN USA (@TUDNUSA) January 25, 2026

En el minuto 83, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó al recién ingresado Robson Matheus por una falta contra Berterame, complicando cualquier intento de reacción boliviana.

Bolivia se queda con 10 hombres ¡Robson se va expulsado por una entrada sobre Berterame! 🔴#ChichaVsAtole pic.twitter.com/4xNxgwjUkn — TUDN USA (@TUDNUSA) January 25, 2026

Bolivia piensa en la repesca y México toma confianza

Bolivia ya no alcanzó a reaccionar y terminó cediendo protagonismo ante una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026.

Este encuentro es el último amistoso previsto por Bolivia dentro de su preparación para la repesca, en la que el 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey, y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial.

Seguir leyendo:

– El “Vasco” Aguirre anuncia varios cambios de México contra Bolivia

– México en tratos para enfrentar a Brasil en lugar de Argentina antes del Mundial 2026

– México venció a Panamá con lo justo 1-0 en un Tricolor con más oscuros que claros