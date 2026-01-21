América intentará repatriar a Raúl Jiménez después del Mundial

Más allá del optimismo que tiene la directiva del América de superar este mal inicio del Clausura 2026, sus planes de protagonismo van más allá y por esa razón se han propuesto convencer a Raúl Jiménez, delantero del Fulham de regresar después del Mundial 2026 al equipo que lo vio nacer como jugador.

De acuerdo a versiones extraoficiales surgidas de la oficina del presidente deportivo Joaquín Balcárcel, una de las personas allegadas al dueño del América Emilio Azcárraga Jean, destacó que existen grandes planes para la temporada posterior al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y en ellos sobresale la presencia de Raúl Jiménez tratando de que regrese al fútbol de México después de doce años en Europa con el Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

Jiménez ocuparía el sitio que a su salida pasó a ser propiedad de Henry Martín, al grado de convertirse en el estandarte del equipo y un jugador clave en la conquista del tricampeonato que hizo historia en el fútbol de México, por lo cual la presencia de Jiménez es clave para poder reverdecer lauros en la organización azulcrema.

Para nadie es un secreto que Jiménez, el famoso “Lobo Mexicano” es el mejor jugador mexicano actualmente en Europa y sobre quién están cifradas muchas esperanzas de lo que haga o deje de hacer la selección de México en el próximo Mundial.

Raúl actualmente cuenta con una experiencia de tres Mundiales, donde participó en seis partidos donde tuvo participación el cuadro azteca, sin que su participación haya sido clave en el rendimiento del seleccionado de su país en las justas mundialistas.

El América existe la intención de reunir en el ataque al uruguayo Brian Rodríguez con Raúl Jiménez y así convertir esta zona de las Águilas en un tandem explosivo que pueda darle satisfacciones a su exigente afición que actualmente pasa época de vacas flacas con tres partidos sin ganar en el torneo Clausura 2026 y sin anotar todavía algún gol.

En el América se confía en que Jiménez tendrá una participación histórica en el próximo evento universal y se puedan concretar los planes de repatriar al cotizado delantero de “The Cottagers” que en su paso por Europa tiene los siguientes números: Atlético de Madrid 28 juegos | 1 gol, Benfica 120 juegos | 31 goles, Wolverhampton 166 juegos | 57 goles y Fulham 98 juegos | 38 goles.

Jiménez vive su segundo aire en la Premier League, después de aquella desafortunada fractura en el cráneo en el choque que tuvo con el brasileño David Luiz del Arsenal el 29 de noviembre de 2020 cuando defendía los colores de Wolverhampton.

