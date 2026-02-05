América se refuerza con el delantero Diego Rocío del Real Salt Lake de la MLS

Las Águilas del América en el umbral del cierre de registros sumaron a sus filas a un joven talento procedente del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) y que hace poco defendió la playera de la selección de México Sub 18. Se trata del mexicoamericano Diego Rocío.

Rocío llega en calidad de préstamo y con la intención de impulsar su trayectoria en el cuadro americanista para poder sumarse a una plantilla que ha sufrido las bajas de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre y que ahora junto con el brasileño Rapahel Vega, son los dos únicos refuerzos para el torneo Clausura 2026.

Rocío is headed to Mexico City

We wish him good luck with Club América



In English: https://t.co/Oaf50sx6Hl

En Español: https://t.co/5X0LPpecFP pic.twitter.com/G1w2kclBKz — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 5, 2026

Rocío tiene poco tiempo de haberse incorporado al Real Salt Lake, en donde formó para del proyecto MLS NEXT Pro y posteriormente firmó contrato con el primer equipo, pero los norteamericanos decidieron cederlo para que tenga mayor continuidad y roce competitivo en la Liga MX, buscando que mejore sus números y pueda crecer futbolísticamente después de que solo tuvo actividad en divisiones inferiores de la Unión Americana como el Real Monarchs y la RSL Academy, participando en dos encuentros de liga.

Uno de sus momentos más destacados llegó en la MLS NEXT Cup 2025, donde fue determinante al eliminar a su exequipo, el Philadelphia Union Sub-18, al marcar de penal en la victoria 3-0 en los cuartos de final.

Rocío llamó la atención del América debido a que su perfil cuenta con aspectos importantes como su dualidad de nacionalidad al defender tanto a Estados Unidos como a México en las divisiones inferiores como pasó con su última convocatoria con la escuadra azteca Sub 18 en donde disputó dos partidos en septiembre de 2025.

La llegada del joven atacante se da en un momento clave para el América, que actualmente vive un inicio complicado en el Clausura 2026, donde apenas suma una victoria sobre Necaxa en la última fecha y que fue replicada en la Concachampios 2026 sobre el Olimpia de Honduras a mitad semana.

🚨🦅 Diego Rocio será nuevo jugador de América



El delantero mexicoamericano de 18 años llega a préstamo, con opción de compra a jugar con sub21



Canterano de Philadelphia con último año en RSL (apenas a inicio de año firmó contrato con primer equipo) pic.twitter.com/N61St6U4Bd — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) February 2, 2026

El novel jugador conoce de antemano los colores americanistas cuando se enfrentaron Real Salt Lake en la Leagues Cup 2025 donde empataron 2-2 y después el cuadro norteamericano se impuso en penales en un partido donde el cuadro americanista no tuvo la suerte de su lado.

