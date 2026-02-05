Tigres confirma el fichaje del examericanista Rodrigo “Búfalo” Aguirre

El uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre se convirtió este jueves de manera oficial como nuevo eje del ataque de los Tigres de la UANL después de que pudieron llegar a un acuerdo con la directiva del América para concretar el pase del delantero de la selección de Uruguay.

Aguirre recibió la autorización del cuadro americanista para viajar a la ciudad de Monterrey para ultimar los detalles de su incorporación a los Tigres como el nuevo eje del ataque del equipo dirigido por el argentino Guido Pizarro que sigue esperando la pieza para acompañar al argentino Ángel Correa, después de que el naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez jugará en la Major League Soccer (MLS).

🚨¡ULTIMO MOMENTO!🚨



Reporta @VladimirGarciaG que Rodrigo el "Búfalo" Aguirre llegará hoy a la ciudad para reportar con Tigres.



Será transferencia definitiva como se los habíamos adelantado aquí hace unos dias.



🦬🐯✅🇺🇾pic.twitter.com/Q4SXRjW3qU — TF (@tigresfootball_) February 5, 2026

El cierre de la negociación se pudo concretar con la participación del técnico Guido Pizarro quien expuso a la directiva como una prioridad en su proyecto en el torneo Clausura 2026 y que al final de cuentas se concretó como compra definitiva por la escuadra felina en un precio que al final convino a ambas partes.

Aguirre retornó a México y regresará a la ciudad de Monterrey después de haber concretado su pase a los Tigres para someterse a los exámenes médicos y después firmar su vinculación con la escuadra universitaria para tomar el sitio que dejará vacante en la plantilla del cuadro de la Sultana del Norte Nicolás Ibáñez.

Sus números con el América

Rodrigo Aguirre fue de más a menos en su rendimiento con el América, pues en un principio se convirtió en el eje del ataque que necesitaban las Águilas para pelear por los títulos del torneo Apertura 2024 y Clausura 2025.

🚨Se destrabó la llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres.

*️⃣Deja el América de manera definitiva y en las próximas horas hará la revisión médica y firmará su contrato por 3 años. #TratoHecho pic.twitter.com/I6uE7mfynP — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 5, 2026

Pero después vino a menos y finalmente se concretó su salida, dejando una trayectoria en el cuadro azulcrema de 65 partidos disputados con 15 goles anotados tanto en el torneo regular como en la liguilla, dando muestras de su capacidad ofensiva.

Previo a su paso por el América, Aguirre tuvo un paso por el Necaxa y por los Rayados del Monterrey, en donde sumó 60 encuentros oficiales con nueve goles en su paso por ambos equipos en la Liga MX.

🚨 ALERTA, INCOMPARABLES 🚨



Tigres y América llegaron a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Aguirre y el delantero uruguayo ya tiene luz verde para viajar a la Sultana del Norte.



Este jueves se destrabaron los últimos detalles entre los clubes y el 'Búfalo' fue adquirido… pic.twitter.com/R4pdX7NEmr — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 5, 2026

Tigres en caso de que se firme el contrato en las próximas horas podría sumar a su plantilla al uruguayo para jugar de inmediato contra Santos Laguna en la fecha cinco del torneo Clausura 2026 del campeonato mexicano donde Aguirre tendrá la complicada tarea de llenar el hueco que poco a poco ha ido dejando el francés André-Pierre Gignac.

