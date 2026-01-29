El uruguayo Rodrigo Aguirre a punto de pasar de águila a tigre

Todo indica que el uruguayo Rodrigo Aguirre dejará la plaza de jugador No Formado en México (NFM) en el América para vestir los colores de los Tigres de la UANL, después de que las Águilas anunciarán un acuerdo con el brasileño Raphael Veiga y los felinos la salida del mexicoargentino Nicolás Ibáñez.

América tenía la urgencia de abrir una plaza para registrar a su nuevo refuerzo brasileño y después de hacer base con la directiva del América se llegó a un acuerdo muy rápido con el vicepresidente de Sinergia Deportiva Mauricio Culebro, para la llegada del seleccionado uruguayo en una operación supuestamente de venta definitiva.

El acuerdo será por los próximos tres años con lo cual los Tigres se convertirán en su cuarto equipo en la Liga MX después de haber llegado al Necaxa en 2021 procedente de la Liga de Quito de Ecuador, pero con una trayectoria importante por Italia, Suiza y Brasil después de su surgimiento como profesional en el Liverpool de Uruguay en 2011

Después jugó en el Empoli, Udinese y Perugia de Italia y en 2016 pasó al Lugano de Suiza para regresar al Nacional de Uruguay y de ahí dar el salto a Brasil con el Botafogo y después a la Liga Deportiva de Quito, en donde pasó al Necaxa, luego al Monterrey, América y ahora los Tigres de la UANL.

En su andar futbolístico suma 383 encuentros como profesional y donde ha anotado 97 goles y ayudado con 27 asistencias, donde su mejor temporada fue con Liga de Quito en 2019 con 18 goles, mientras que en la Liga MX sus mejores registros son con Necaxa y América con 12 goles en una temporada en cada equipo.

El “Búfalo” llegará a los Tigres dentro de la polémica que generó su corto plazo por la Sultana del Norte y que ahora revivirá viejas historias por enfundarse la playera felina acérrimo rival de los Rayados de Monterrey, donde tuvo un corto y explosivo recorrido para después llegar al América y colaborar con el histórico tricampeonato de las Águilas.

Aguirre llega a los felinos como figura, con el soporte de haber triunfado en una escuadra de la capacidad e importancia del América, por lo cual se espera que sus cañones sigan encendidos para poder ser tomado en cuenta para el Mundial por el técnico nacional de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa.

El América ahora tiene vía libre para registrar a su nuevo fichaje, el brasileño Raphael Veiga, quien generó mucha controversia interna dentro de las Águilas al grado de que le costó el cargo al director deportivo Diego Ramírez, por su tardanza en llegar a un acuerdo con el ofensivo del Palmeiras de Brasil.

