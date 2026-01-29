América habría contratado al brasileño Raphael Veiga, pero hay un gran problema

América habría llegado a un acuerdo con el Palmeiras de Brasil para la contratación del mediocampista Raphael Veiga, según aseguraron fuentes extraoficiales, que aseguraron que ambas directivas se pusieron de acuerdo para el préstamo de un año con opción a compra del amazónico.

Los reportes señalan en redes sociales que después de varios días de negociaciones acordaron los términos del contrato y que los abogados de ambos equipos están cerrando los últimos detalles del contrato para que el jugador pueda arribar a las Águilas.

Pero al mismo tiempo de confirmarse el supuesto fichaje, ha surgido un imprevisto que frenará el registro del jugador sudamericano y es que el América tendrá que dar de baja a uno de sus jugadores extranjeros para abrir el cupo de las plazas NFM (No formados en México) y así poder registrar a Veiga.

Hasta el momento América tiene registrados a los uruguayos Rodrigo Aguirre, Paul Rodríguez y Sebastián Cáceres, a los colombianos Cristian Borja y José Zúñiga, el español Álvaro Fidalgo, el brasileño Rodrigo Dourado, el chileno Víctor Dávila y al francés Allan Saint – Maximin, lo cual hace imposible el registro de Veiga.

Inclusive el asunto de los registros en el América provocó turbulencias muy fuertes que le terminaron costando el cargo al director deportivo Diego Ramírez por supuestas diferencias insalvables que generaron una división y problemas con el técnico André Jardine que insistió en la contratación de Veiga.

Veiga no podrá participar con el equipo hasta que se solvente este sobrecupo más allá de que la directiva americanista ha trabajado intensamente para poder colocar a cualquiera de sus delanteros como el charrúa Rodrigo Aguirre de regreso al Monterrey, el chileno Dávila de regreso al Colo-Colo de su país o la Pantera José Zúñiga que podría regresar a Xolos Tijuana, pero el hecho es que las negociaciones se han complicado porque América no quiere salir perdiendo dinero.

Veiga ya con el contrato solventado espera luz verde para viajar a México donde se realizará los exámenes médicos pertinentes y si todo está correcto se dará paso al registro cuando América arregle lo del cupo de jugadores no formados en México, tratando de evitar que les pase lo que a Cruz Azul con el polaco Mateusz Bogusz que por tardarse en su arreglo con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) echó abajo la llegada del colombiano Miguel Borja.

Raphael Veiga, debido a las negociaciones, no vio acción con el Palmeiras en el duelo donde visitaron al Atlético Mineiro en la primera fecha del Brasileirao, lo cual aumenta las opciones de firmar ese preacuerdo que tiene con el América.

Raphael Veiga juega para el Palmeiras desde 2017 después de su paso por el Coritiba FC y un tiempo en el Atlético-PR. Sus números indican que ha jugado 379 partidos donde ha anotado 108 goles y colaborado con 54 asistencias, en un perfil que encaja en las necesidades de las Águilas que en los tres primeros juegos del torneo Clausura 2026 no han anotado goles.

En su primer encuentro empataron sin goles con Xolos Tijuana, luego perdieron 0-2 con Atlético San Luis y volvieron a irse sin goles en el 0-0 con el Pachuca, por lo cual les urge una victoria sobre Necaxa en la cuarta fecha del campeonato de fútbol en México.

