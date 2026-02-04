Revelan varios supuestos “pecados” del América en la transferencia de Fidalgo

El fichaje de Álvaro Fidalgo al Real Betis de Sevilla habría sido una gran negociación para el jugador y para el equipo español, pero todo lo contrario para la directiva del América que ha revelado varias fallas que impactaron en los montos de la negociación por no haber renovado a tiempo al llamado “Maguito”.

De acuerdo a datos manejados en el Podcast “Cuadro A”, América no pudo sacarle provecho a la venta de Fidalgo como se esperaba con un jugador del nivel e importancia de las Águilas que fue pieza clave en la conquista del tricampeonato participando en su estancia de casi cinco años en el equipo de Coapa en más de 220 partidos.

Vaca resaltó que haber cobrado solo $1.5 millones de dólares por el traspaso del jugador representa una cantidad muy inferior a lo que se podría pensar con la categoría de uno de los consentidos de la afición de las Águilas y que se ganó a pulso su sitio en la organización azulcrema.

El comentarista de la empresa Televisa reconoció que el bajo monto que recibió el América se debió a una cascada de errores, pero sobre todo al desdén de no poner atención en la renovación de uno de los jugadores claves del América a diferencia de otros que ya no están en el equipo como el chileno Igor Lichnovsy.

“El pedo es que ya terminaba contrato en 6 meses, entonces Betis sabía de la necesidad. Eso es culpa de la directiva del América, no sé de quién, pero cuando vino el tricampeonato le renovaron a Lichnovsky, a Henry Martín, a Kevin Álvarez y a más jugadores que no se lo merecían, y a quien más debían de haber cuidado, Fidalgo, no lo hicieron, entonces viene Betis y dice ‘te pongo 1-5’“.

El locutor aseguró que el principal pecado fue ignorar la calidad y el tiempo que le quedaban de contrato al mediocampista español que mostró siempre su integración y compromiso con el América, sobre todo porque con tantas ocupaciones de los dirigentes de las Águilas se les pasó por alto lo de Fidalgo.

Ese abrazo de Zendejas y Fidalgo creo que es el que todo el americanismo quería darle a Álvaro en ese momento. pic.twitter.com/6BWsKPzCpX — Vlas (@vlasdelcrema) February 3, 2026

La partida del volante del cuadro americanista tomó por sorpresa al cuadro americanista, pues estaban preocupados por contratar al brasileño Raphael Veiga y definir al delantero que sería negociado fuera de la institución, dejando de lado el fichaje del Maguito.

