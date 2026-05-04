Festeja el Arsenal: El Manchester City perdió puntos en su visita al Everton

La pelea por el título de la Premier League dio un giro tras el empate 3-3 entre Manchester City y Everton, un resultado que modificó el panorama en la cima de la tabla. Con este marcador, el Arsenal quedó en una posición favorable, ya que ahora depende de sí mismo para quedarse con el campeonato si logra ganar los partidos que le restan.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola dejó escapar una ventaja en un encuentro que tuvo cambios bruscos en su desarrollo. Jeremy Doku había adelantado al City antes del descanso con un remate desde fuera del área que parecía encaminar el partido frente a un rival que no mostraba claridad ofensiva en ese momento.

Pep Guardiola reacts as @ManCity drop points in the title race 🗣️ pic.twitter.com/CVmVLJiy16 — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

Sin embargo, el segundo tiempo presentó un escenario completamente distinto. Everton encontró oportunidades a partir de errores del rival y logró revertir el marcador en un corto lapso. Una acción defensiva fallida permitió el empate, seguido de un gol de cabeza de Jack O’Brien y otro tanto de Thierno Barry, quien más tarde firmaría su doblete para colocar el 3-1.

El tramo final volvió a cambiar el rumbo del encuentro. Erling Haaland descontó tras una asistencia de Mateo Kovacic, devolviendo al City a la pelea. Cuando el tiempo parecía agotarse, Doku apareció nuevamente con un disparo en el minuto 97 para sellar el empate definitivo y rescatar un punto.

El impacto en la tabla y el cierre del calendario

A pesar de la reacción en los últimos minutos, el resultado deja al Manchester City en una situación comprometida. El equipo suma 71 puntos y se encuentra a cinco del Arsenal, que lidera con 76 unidades tras su victoria previa ante Fulham.

Incluso con un partido pendiente, el margen es limitado. Si el City gana todos sus compromisos restantes, alcanzaría un máximo de 83 puntos. En contraste, el Arsenal podría llegar a 85 si consigue triunfos en sus tres últimos encuentros, lo que lo convertiría en campeón sin depender de otros resultados.

Dropped points for @ManCity means @Arsenal are in the driving seat in the title race 🚗



When the Gunners could be crowned Premier League champions ⬇️ — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

El calendario inmediato presenta distintos desafíos. El City enfrentará a Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa en las jornadas finales. Por su parte, el Arsenal visitará a West Ham y cerrará su participación ante Burnley y Crystal Palace.

El empate en Hill Dickinson no solo dejó puntos en el camino para el equipo de Guardiola, también trasladó la presión al tramo final del torneo, donde cada resultado será determinante en la definición del título.

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