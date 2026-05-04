Pumas reclamaría formalmente alineación indebida del Club América

Una acción registrada en la segunda mitad del partido entre América y Pumas encendió la polémica y derivará en un proceso formal ante la Liga MX. La directiva del Club Universidad presentará este lunes una queja ante la Comisión Disciplinaria por lo que considera una posible alineación indebida del conjunto azulcrema en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, que terminó 3-3.

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La jugada en cuestión ocurrió al minuto 62, en medio de una secuencia de cambios del América. Sebastián Cáceres recibió atención médica tras un choque de cabezas con Álvaro Angulo, mientras el equipo preparaba tres sustituciones simultáneas. En ese momento, el cuarto árbitro marcó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez para dar ingreso a Thiago Espinosa.

Increíble que ninguno de los 3 árbitros “atentos” a los cambios no hayan notado que Miguel Vázquez sí abandonó por completo la cancha al tiempo en que su cambio es anunciado por el sonido local. El Shocker regresa a la campo por el empujón del Auxiliar Técnico; pero sus pies… pic.twitter.com/MVKP3KpI7M — Víctor Díaz (@v_ddiaz) May 4, 2026

Sin embargo, la situación cambió de forma inmediata. Al percatarse de que Cáceres debía abandonar el campo por una conmoción cerebral y una fractura en el rostro, integrantes del cuerpo técnico del América revirtieron la sustitución, devolviendo a Vázquez al terreno de juego para que el cambio se realizara con el defensor uruguayo.

Según la versión de Pumas, existen registros audiovisuales en los que se observa que Vázquez habría salido completamente del campo antes de regresar, un punto que sustenta la denuncia que será presentada ante las autoridades del torneo.

Posturas encontradas y posible impacto disciplinario

Desde el lado del América, la interpretación es distinta. Voceros del club indicaron que el árbitro central, Luis Enrique Santander, autorizó el cambio bajo el protocolo de conmoción, según ESPN. En ese contexto, señalaron que cualquier inconsistencia correspondería a los oficiales encargados de gestionar las sustituciones en la banca.

El acta oficial del partido respalda esa postura, ya que consigna el ingreso de Thiago Nahuel Espinosa por Sebastián Cáceres, sin referencia a la salida de Vázquez. Esta diferencia entre lo documentado y lo que muestran los videos será uno de los puntos clave en la revisión disciplinaria.

El reglamento de competencia establece que, en casos de conmoción, los equipos pueden realizar una sustitución adicional, siempre que sea validada médicamente. También señala que un jugador que haya salido del campo no puede reingresar, ya que eso configuraría una alineación indebida.

Se fueron los primeros 90 minutos de juego, nos vemos el próximo domingo en casa y con nuestra gente 🫂🏟️🐾



📸 Esta es la galería @CervezaTecate del partido de ida de cuartos de final. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/S4pWgb8hVx — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2026

De comprobarse la infracción, el artículo 52 del Reglamento de Sanciones indica que el equipo implicado perdería el derecho a continuar en la fase final.

En caso de una resolución adversa, el América podría recurrir ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol, instancia encargada de emitir un fallo definitivo.

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