Panamá: abren investigación por denuncia de presunto amaño en pleno partido de fútbol

Un cierre de partido en la Liga Panameña de Fútbol encendió alarmas y activó protocolos internos. La organización confirmó la apertura de una investigación de oficio tras lo ocurrido en el duelo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la última jornada de la primera fase del torneo Clausura 2026.

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La decisión se produce en medio de cuestionamientos por una acción puntual en el minuto 90. En esa jugada, el portero del Sporting, José Calderón, cometió un error que derivó en un autogol, resultado que selló el triunfo 3-2 para Alianza y generó sospechas tanto dentro como fuera del campo.

Sucedió en Panamá.



En el duelo entre Alianza FC vs Sporting San Miguelito, jugada sobre los 90' y partido empatado; el Portero José Calderón hace esto y 3-2.



Ex mundialista y figura, ahora señalado por apuestas deportivas.



¿AMAÑO?pic.twitter.com/GlD0FVijOQ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 3, 2026

Desde la LPF se comunicó que el caso será abordado con mecanismos institucionales. La entidad indicó que solicitó a su Unidad de Integridad “citar a las partes involucradas para esclarecer lo sucedido”, además de activar procedimientos internos que incluyen la conformación de una fuerza de tarea conjunta.

El organismo también dejó clara su postura frente a este tipo de situaciones. “Si bien en el fútbol pueden darse errores propios del juego, existen situaciones que exceden ese margen y resultan inaceptables dentro de los estándares de competencia profesional”, señaló.

Denuncias formales y antecedentes recientes

El caso no solo quedó en manos de la liga. Sporting San Miguelito hizo público un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por lo ocurrido durante el encuentro. El club considera que existen indicios que podrían estar relacionados con posibles irregularidades.

La institución confirmó que presentó denuncias formales tanto ante la LPF como ante la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones “inmediatas, exhaustivas e imparciales”. También expresó su rechazo a cualquier conducta que afecte la integridad del deporte.

En su pronunciamiento, Sporting pidió que, de comprobarse irregularidades, se apliquen sanciones firmes. Además, hizo un llamado a los clubes y autoridades del fútbol panameño a reforzar la transparencia y los controles dentro de la competencia.

La LPF adelantó que, una vez concluido el proceso, enviará una comunicación a la Comisión de Disciplina de la Federación para que “evalúe eventuales sanciones”. El organismo aseguró que llevará el caso “hasta sus últimas consecuencias” y que actuará con la máxima rigurosidad.

Este episodio se suma a antecedentes recientes en el país. En 2023, un entrenador denunció públicamente el arreglo de partidos tras un final polémico. Un año después, en 2024, se registraron detenciones de dos jugadores y un exjugador vinculados a redes de manipulación de resultados, incluyendo pagos para alterar encuentros.

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