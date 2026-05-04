Betis golea al Real Oviedo, de Grupo Pachuca, que queda al borde del descenso

El Real Betis firmó una contundente victoria por 3-0 ante el Real Oviedo en La Cartuja, un resultado que impulsa sus aspiraciones al quinto puesto en la clasificación, mientras deja al conjunto asturiano en una situación crítica en el fondo de la tabla de LaLiga.

Con un doblete de Cucho Hernández y un gol de Abde, el equipo verdiblanco resolvió un partido que, pese a un inicio complicado, terminó dominando con claridad.

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Cucho Hernández lidera la goleada del Betis

El gran protagonista del encuentro fue Cucho Hernández, quien marcó dos goles clave para asegurar la victoria del Real Betis. El delantero colombiano abrió el marcador tras una jugada por la banda derecha y sentenció el encuentro en la segunda mitad con un remate de gran calidad.

Qué bueno es el Cucho Hernández.



Abrió para Fornals y él mismo recogió el rechace para adelantar al Real Betis ante el Oviedo.



Noveno gol del colombiano en La Liga. pic.twitter.com/EKX0onE5sr — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) May 3, 2026

Golazo del Cucho Hernández para marcar su doblete ante el Oviedo.



Remate de primeras de auténtico crack del colombiano. pic.twitter.com/la0dFTKawR — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) May 3, 2026

El tercer tanto llegó por conducto de Abde, quien aprovechó un contragolpe antes del descanso para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo.

Oviedo compite, pero sin contundencia

A pesar del marcador, el Real Oviedo mostró momentos de dominio, especialmente en los primeros minutos del partido, donde generó varias ocasiones de peligro.

Sin embargo, la falta de contundencia volvió a pasar factura al equipo dirigido por Guillermo Almada, quien tras el encuentro fue claro en su análisis: “No hicieron un mal partido, pero que la falta de efectividad les condena”, dijo el DT en conferencia de prensa al terminar el juego.

“Tuvimos el balón mucho tiempo; igual nos falto intensidad y profundidad. Los tres goles encajados fueron similares. No recuerdo más atajadas de Aaron. Faltaron cosas, pese a las sensaciones que deja el partido”, complementó.

Polémica arbitral y momentos clave

El encuentro también tuvo una jugada polémica que pudo cambiar el rumbo del partido. Sobre un posible penalti a Thiago Fernández, Guillermo Almada expresó su inconformidad: “Esa jugada era el empate, pero por más que estuvo detenido decidió no cobrar el penalti”, agregó.

Minutos después de esa polémica acción, el Real Betis aprovechó un error en la salida del rival para marcar el segundo gol, golpeando anímicamente al conjunto asturiano.

Un segundo tiempo sin reacción ni intensidad

En la segunda mitad, el partido perdió ritmo e intensidad. Con la ventaja en el marcador, el Real Betis controló las acciones sin necesidad de arriesgar, mientras que el Real Oviedo no encontró la forma de reaccionar.

Ni los cambios ni las oportunidades generadas lograron modificar el trámite del encuentro, que incluso terminó sin tarjetas amarillas, reflejo de un cierre sin tensión competitiva.

Betis sueña con Europa; Oviedo, al borde del descenso

Con este triunfo, el Real Betis se mantiene firme en la pelea por el quinto puesto, que otorga acceso a competiciones europeas, mientras que el Real Oviedo sigue como colista y cada vez más comprometido en la lucha por la permanencia.

“Hay que seguir peleando, con vergüenza: defendemos a un club y a una ciudad. Hay que seguir, aunque quede una mínima posibilidad”, concluyó Guillermo Almada, dejando claro que su equipo no bajará los brazos en el cierre de temporada.

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