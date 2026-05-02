El Ipswich Town celebró ascenso a Premier League con Ed Sheeran, uno de sus propietarios

La escena recorrió redes sociales y plataformas deportivas: futbolistas cantando en un vestuario mientras un artista mundialmente conocido se sumaba al festejo. Ipswich Town selló su regreso a la Premier League tras vencer 3-0 a Queens Park Rangers y la celebración tuvo un protagonista inesperado para el fútbol, pero habitual para la música: Ed Sheeran, quien forma parte de la institución como accionista minoritario.

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El equipo inglés resolvió el partido con rapidez. En apenas diez minutos, ya había marcado diferencias con los goles de George Hirst al minuto 3 y Jaden Philogene al 9, un arranque que dejó encaminado el objetivo. Más adelante, Kasey McAteer amplió la ventaja al 85 para cerrar una victoria que garantizó el ascenso desde la EFL Championship.

El chileno Marcelino Núñez, titular en el encuentro, vivió una jornada especial. El mediocampista sudamericano participó activamente en el partido y luego compartió los festejos con el plantel y con Sheeran, con quien incluso se tomó una fotografía que posteriormente circuló en redes sociales. La presencia del cantante no fue simbólica: acompañó al grupo tanto en el campo, durante la entrega del trofeo, como en la intimidad del vestuario.

Un ascenso con impacto dentro y fuera del campo

El vínculo entre el artista británico y el club tiene raíces personales. En 2024, adquirió una participación minoritaria en Ipswich Town, equipo del que es seguidor desde su infancia. Esa conexión quedó reflejada en la celebración, donde los jugadores corearon una de sus canciones en medio de la euforia por el logro deportivo.

Las imágenes compartidas por el club mostraron a Sheeran integrado al grupo, reforzando una relación que trasciende el patrocinio. Su implicación ha sido constante en la identidad reciente del equipo, que ahora vuelve a la máxima categoría tras una temporada fuera de ella.

El ascenso también definió el panorama en la parte alta de la Championship. Ipswich aseguró uno de los boletos directos junto a Coventry, mientras que Millwall, pese a ganar su partido frente a Oxford United, quedó relegado al tercer lugar y deberá disputar el ‘play-off’. En esa instancia enfrentará a Hull City, mientras que Southampton se medirá con Middlesbrough en la otra semifinal.

Las eliminatorias se jugarán a doble partido: la ida está prevista para el 8 de mayo y la vuelta una semana después. La final, programada en Wembley, se disputará el 23 de mayo, donde se definirá el último ascenso disponible.

Ipswich Town, por su parte, ya tiene asegurado su lugar en la próxima temporada de la Premier League, acompañado por una celebración que unió deporte y música en un mismo escenario.

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