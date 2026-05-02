Victoria Beckham le dedica un emotivo mensaje a David por su cumpleaños

Victoria Beckham aprovechó el cumpleaños número 51 de su esposo, el exfutbolista David Beckham, para dedicarle unas lindas palabras en su cuenta de Instagram.

Con una selección de imágenes que repasan la historia de la pareja, Victoria acompañó cada publicación de un mensaje: “Eres nuestro mundo, nuestro todo. ¡Te queremos muchísimo!”, escribió la también empresaria de 52 años.

Pero ahí no terminó el homenaje: “Feliz cumpleaños al mejor esposo, papá, hijo, hermano y amigo. Al alma más bondadosa y generosa. Te consentiremos todo el día. Nadie lo merece más que tú”.

Entre las instantáneas compartidas por Victoria, una en particular generó gran revuelo: una foto en la que David aparece luciendo un diminuto traje de baño de color rojo, dejando poco a la imaginación y presumiendo de un físico esculpido que muchos envidiarían a sus 51 años.

La imagen, tomada durante unas de sus vacaciones juntos, demuestra que el ex capitán de la selección inglesa se mantiene en plena forma. Junto a esta fotografía más atrevida, Victoria también publicó una tierna imagen de David cuando era niño, sosteniendo un balón de fútbol, así como varias imágenes de ambos cuando estaban más jóvenes.

¿Cómo celebró su cumpleaños?

De acuerdo a Daily Mail, David comenzó la celebración el viernes por la noche con una cena íntima en el hotel The Dorchester de Londres, acompañado por su madre Sandra, su padre Ted, sus hermanas y los padres de Victoria. Sin embargo, ninguno de sus hijos estuvo presente en esa velada, aunque Romeo, Cruz y Harper se sumaron después con mensajes en redes sociales.

Romeo, de 22 años, compartió dos fotos de su infancia junto a su padre y escribió: “Feliz cumpleaños papá, te quiero mucho. Mi mejor amigo”. Cruz, de 21, publicó imágenes en un yate con un escueto “Feliz cumpleaños, te quiero”. Y Harper, de 14, dedicó un tierno “Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo entero”.

La ausencia más notoria, una vez más, fue la de su hijo mayor Brooklyn, con quien la familia mantiene una distancia desde hace un año, tras una disputa que Victoria calificó recientemente como “un año complicado”.

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