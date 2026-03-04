Pese a los problemas familiares, David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn en su cumpleaños

En lo que muchos interpretan como un intento público de reconciliación, David y Victoria Beckham recurrieron a sus redes sociales para felicitar a su primogénito, Brooklyn, en su 27º cumpleaños. El gesto cobra una relevancia especial al producirse en el momento de mayor tensión para la familia, tras meses de distanciamiento que hicieron pública una profunda crisis familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Victoria Beckham compartió una emotiva fotografía en blanco y negro de los primeros años de vida de Brooklyn, acompañada de un breve mensaje: “Feliz cumpleaños Brooklyn, te amamos muchísimo”.

Por su parte, el exfutbolista David Beckham también se sumó a las felicitaciones utilizando el cariñoso apodo “Bust”, un apelativo que, irónicamente, Brooklyn habría eliminado recientemente de su colección de tatuajes en un gesto que los medios británicos interpretaron como un corte de lazos definitivo.

Este intercambio ocurre apenas semanas después de que Brooklyn Beckham publicara un explosivo comunicado en el que acusaba a sus padres de “controlar su vida” durante años y de haberle causado una “ansiedad abrumadora”.

Según el joven chef, la relación con sus padres se fracturó definitivamente tras su boda con Nicola Peltz, evento marcado por supuestos desplantes de Victoria hacia la novia.

Fuentes cercanas a la familia indican que, actualmente, la comunicación entre padres e hijo se realiza exclusivamente a través de abogados. No obstante, con estas publicaciones, los Beckham parecen querer mantener una postura de “puertas abiertas”. “Te amamos más de lo que puedas imaginar”, añadió la diseñadora en una segunda imagen, reafirmando que, al menos desde su posición, el afecto permanece intacto.

Pese al despliegue de afecto digital, Brooklyn no ha respondido públicamente a los mensajes de sus padres, manteniendo el silencio que ha caracterizado su postura desde que decidió alejarse de la “marca Beckham”.

