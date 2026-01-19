Brooklyn Beckham afirma que “no quiere reconciliarse con su familia” en un contundente comunicado

En una serie explosiva de publicaciones en Instagram Stories este lunes 19 de enero, Brooklyn Beckham, de 26 años, rompió públicamente su silencio sobre el distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, revelando acusaciones graves que incluyen intentos de soborno, manipulación familiar y un presunto sabotaje continuo de su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz.

La revelación más impactante gira en torno a las semanas previas a su lujosa boda en 2022. Brooklyn afirmó que sus padres “lo presionaron repetidamente e intentaron sobornarlo” para que cediera los derechos legales de su nombre completo.

Según él, insistían en que firmara el acuerdo antes de la fecha del matrimonio para que los términos entraran en vigor. “Mi negativa a pagar afectó y desde entonces nunca me han tratado igual“, escribió el hijo mayor de los Beckham.

Acusaciones de sabotaje y humillación pública

Brooklyn fue más allá, asegurando que sus padres “han estado tratando sin cesar de arruinar” su relación con Nicola “desde antes de mi boda, y no ha parado”. Entre los incidentes específicos que relató destacan dos:

El vestido de novia : Afirmó que su madre, Victoria, canceló la confección del vestido de novia de Nicola, una acusación que ya había circulado en medios como la revista People.

: Afirmó que su madre, Victoria, canceló la confección del vestido de novia de Nicola, una acusación que ya había circulado en medios como la revista People. El primer baile: Brooklyn describió un momento particularmente incómodo durante la recepción, donde alegó que Victoria se apropió de manera “muy inapropiada” de su primer baile romántico con Nicola frente a los 500 invitados.

Además, reveló un doloroso episodio familiar la noche anterior a la boda, donde algunos miembros de su familia le habrían dicho que Nicola “no era de sangre” y “no era de la familia”.

En sus extensas publicaciones, Brooklyn pintó un cuadro de una vida familiar regida por la imagen pública. “Mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, escribió, describiendo “publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas” como algo habitual.

“Mi familia valora la promoción pública y el apoyo por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”, sentenció.

Estas declaraciones llegan después de meses de creciente tensión pública, que incluyeron el bloqueo familiar en redes sociales y la ausencia de Brooklyn y Nicola en eventos clave, como la celebración del 50º cumpleaños de David Beckham en 2025.

Mientras un representante de David y Victoria Beckham no respondió a la solicitud de comentarios de People sobre las nuevas acusaciones, fuentes cercanas a la pareja han expresado anteriormente su dolor y su deseo de reconciliación.

“David y Victoria le han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para seguir adelante”, dijo una fuente este mes.

Otra había afirmado que “aman a Brooklyn y siempre están ahí para él”, pero que estaban “dolidos y decepcionados”.

Sin embargo, Brooklyn parece haber cerrado la puerta a un acercamiento por ahora, declarando categóricamente en sus stories: “No quiero reconciliarme con mi familia”.

Seguir leyendo: