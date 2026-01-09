Los Beckham buscan reconciliarse con Brooklyn, según reportes

David y Victoria Beckham han dedicado los últimos meses a intentar reparar la relación con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, y su nuera, la actriz Nicola Peltz Beckham, en medio de una disputa familiar que habría comenzado tras la boda de la pareja en 2022. Según fuentes cercanas a la familia, los esfuerzos por acercar posturas han sido constantes, aunque los resultados aún no son visibles públicamente.

“David y Victoria le han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para seguir adelante”, reveló una fuente a la revista People. La misma añadió que, para David, sus hijos —Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 23; Cruz, de 20; y Harper, de 14— “son su todo”.

Pese a las dificultades, el exfutbolista siempre ha incluido a Brooklyn y Nicola en eventos familiares, tanto públicos como privados, incluyendo recientemente su nombramiento como caballero por el rey Carlos el pasado 4 de noviembre.

La tensión, sin embargo, parece haberse intensificado. En enero, medios como The Sun informaron que Brooklyn envió a sus padres un aviso legal solicitando que el contacto se realizara únicamente a través de abogados y que dejaran de etiquetarlo en redes sociales.

Según el reporte, un “me gusta” de Victoria en una publicación de Instagram —interpretado como incumplimiento de esa petición— habría llevado a Brooklyn a bloquear a sus padres en plataformas digitales.

Desde diciembre, las señales en redes sociales han reflejado el distanciamiento: Brooklyn, Nicola, Victoria y David dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Cruz Beckham, por su parte, comentó en sus historias: “Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo… Se despertaron bloqueados… igual que yo”.

La división también se hizo palpable en las pasadas fiestas. Mientras David, Victoria y sus hijos menores celebraron la Navidad juntos, Brooklyn y Nicola compartieron la fecha con la familia de ella, los Peltz.

En un resumen de fin de año publicado por David, Brooklyn estuvo notablemente ausente, aunque el futbolista incluyó después una fotografía con su hijo mayor en sus historias de Instagram, acompañada del mensaje: “Los amo mucho a todos”.

El origen del conflicto se remontaría, según varias fuentes, a desacuerdos relacionados con el vestido de novia de Nicola para su boda en 2022, ya que Victoria deseaba que llevara uno de su marca, pero la actriz se negó.

