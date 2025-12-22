Se revela la razón por la que Brooklyn Beckham bloqueó a David, Victoria y su hermano Cruz

Brooklyn Beckham, de 26 años, bloqueó a sus padres, Victoria y David Beckham, y a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper en redes sociales, tras un aparentemente inocente “me gusta” que su madre dio a una de sus publicaciones, de acuerdo a lo reseñado por Page Six.

El gesto, realizado por Victoria (51 años) en una foto donde Brooklyn mostraba su técnica para asar un pollo con salmuera de cerveza, desencadenó una avalancha de comentarios de fans pidiendo una reconciliación familiar, lo que provocó la drástica respuesta del joven.

Según informó el diario US Sun, el bloqueo se produjo en cuestión de horas, afectando a casi toda la familia Beckham. Una fuente cercana a la familia declaró al medio que David y Victoria están “comprensiblemente desconsolados”, especialmente en vísperas de la Navidad, una época tradicional de reuniones familiares. “Cada semana parece empeorar”, añadió la fuente, señalando que los hermanos Cruz y Romeo están “furiosos” por el ataque público de Brooklyn.

La misma fuente indicó que Brooklyn desea que los problemas familiares “se resuelvan en privado y no en las redes sociales”, a pesar de que sus acciones han tenido el efecto contrario, avivando el escándalo mediático.

Cruz Beckham sale en defensa de sus padres

En medio de la polémica, Cruz Beckham (20 años) utilizó su Instagram para desmentir rumores de que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn. “NO ES CIERTO. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo”, escribió junto a una captura de pantalla de un artículo, aclarando: “Se despertaron bloqueados… igual que yo”.

Esta no es la primera señal de tensión. En octubre, una fuente reveló a Us Weekly que Brooklyn “no tenía ningún interés” en reconciliarse con su familia en ese momento, y que se centraba en “vivir una vida pacífica y sin dramas” junto a su esposa, la actriz Nicola Peltz (30 años).

Hasta el momento, los representantes de Brooklyn y Victoria no han emitido comentarios oficiales ante las solicitudes de prensa. La situación deja al descubierto una profunda fractura en una de las familias más famosas del mundo, transformando un simple “me gusta” en el detonante de una crisis familiar que, por ahora, parece lejos de resolverse.

