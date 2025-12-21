Cruz Beckham afirma que Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram

Cruz Beckham, el hijo menor de David y Victoria Beckham, salió al paso para desmentir rotundamente las informaciones que aseguraban que sus padres habían dejado de seguir a su hermano mayor, Brooklyn Peltz Beckham, en Instagram, en medio de rumores de una disputa familiar.

Este domingo, Cruz, de 20 años, compartió en sus stories de Instagram una captura de pantalla de un artículo del Daily Mail que señalaba esta situación. Sobre la imagen, escribió con claridad: “NO ES CIERTO”, añadiendo: “Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo… Veamos los hechos con claridad. Se despertaron bloqueados… igual que yo“.

Según la funcionalidad de Instagram, cuando un usuario bloquea a otro, este es automáticamente eliminado de las listas de seguidores de ambas partes, sin que se envíe ninguna notificación. Esto coincide con la versión de Cruz: David y Victoria Beckham, así como él mismo, habrían sido bloqueados por Brooklyn, lo que explicaría por qué ya no aparecen como seguidores mutuos.

Un portavoz de Victoria Beckham confirmó a la revista que Cruz “respondía a las historias de que sus padres habían dejado de seguir a su hijo, lo cual es falso”.

Cruz Beckham junto a Jackie Apostel. En la fotografía también aparecen Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham y David Beckham durante la premier de la serie de televisión ‘Victoria Beckham’ en Londres el 8 de octubre de 2025. Desde hace un tiempo, Brooklyn no acompaña a la familia a eventos o cumpleaños.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

¿Qué sucede con los Beckham?

Actualmente, David (50) y Victoria (51) no siguen a Brooklyn (26) en Instagram, y él tampoco los sigue a ellos. La pareja sí sigue a sus otros dos hijos, Cruz y Romeo (23), mientras que su hija menor, Harper (14), tiene una cuenta privada. Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn, tampoco sigue a sus suegros en la plataforma, ni ellos a ella.

Los rumores de un distanciamiento en la familia Beckham comenzaron a circular con fuerza en 2022, alrededor de la boda de Brooklyn y Nicola. Se especuló entonces sobre posibles tensiones entre Victoria y Nicola, especialmente después de que la actriz decidiera no usar un diseño de vestido de novia de la diseñadora para la ceremonia, tras haberlo aceptado inicialmente.

Este año, la ausencia de Brooklyn y Nicola en la celebración del 50º cumpleaños de David en Londres, a pesar de estar invitados, avivó nuevamente las especulaciones.

En su momento, una fuente señaló a People que la decisión se debió a que acudiría Kim Turnbull, la novia de Romeo, de quien se rumoreó que había salido anteriormente con Brooklyn. Sin embargo, Cruz desmintió esta relación en Instagram, afirmando que “Brooklyn y Kim nunca salieron”, algo que Turnbull también negó.

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no se han pronunciado públicamente sobre las razones por las que Brooklyn ya no aparece en su lista de seguidores.

