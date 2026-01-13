Brooklyn Beckham se habría negado a hablar con sus padres sin abogados

La que fuera considerada una de las familias más unidas del mundo enfrenta hoy su crisis más severa. Brooklyn Beckham, de 26 años, escaló su distanciamiento familiar a un plano jurídico, prohibiendo a sus padres, David y Victoria Beckham, contactarlo de manera directa.

De acuerdo con The Mirror, el modelo británico exige que toda interacción con su familia se gestione únicamente mediante abogados para cuidar su salud mental.

La tensión, que ha crecido durante el último año, alcanzó un punto de no retorno tras la emisión de una notificación legal. Fuentes cercanas al círculo de los Beckham aseguran que Brooklyn instruyó a sus padres a dirigir cualquier correspondencia a los bufetes Schillings y Harbottle & Lewis.

Al parecer, el documento también solicita que sus padres, David y Victoria, se abstenga de etiquetarlo en redes sociales o hacer menciones públicas sobre su vida privada.

El conflicto se hizo evidente en el ámbito digital cuando se reveló que Brooklyn bloqueó a sus padres y hermanos en Instagram. El detonante de esta última acción habría sido un “me gusta” de Victoria Beckham en un video de cocina publicado por Brooklyn, gesto que el joven interpretó como un incumplimiento de los términos de distanciamiento que había solicitado previamente.

Trasfondo de una crisis

Aunque los rumores de fricción comenzaron tras la boda de Brooklyn con la actriz Nicola Peltz en 2022, este nuevo movimiento legal sugiere una fractura mucho más profunda.

Desde hace varias semanas, medios especializados en farándula indican que Brooklyn busca “crear distancia” para proteger su salud mental y manejar el conflicto de forma privada, lejos del ojo público que sus padres suelen frecuentar.

Por su parte, se dice que David y Victoria Beckham se encuentran “devastados y desconcertados” ante la formalidad del proceso, habiendo intentado múltiples acercamientos que fueron rechazados por su hijo.

Mientras el resto de la familia—Romeo, Cruz y Harper— se mantiene unido en torno a sus padres, el primogénito parece decidido a construir una vida completamente independiente.

