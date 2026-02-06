Brooklyn Beckham se deshace del tatuaje en honor a su padre tras polémica familiar

Brooklyn Beckham ha lanzado lo que podría ser el golpe final dentro de su polémica familiar, cimentando su decisión de romper lazos con la famosa dinastía: ha modificado el simbólico tatuaje que portaba en honor a su padre, el exfutbolista David Beckham.

De acuerdo con imágenes capturadas y difundidas por el diario The Sun, el hijo de la vocalista de las ‘Spice Girls’ y el astro del balompié realizó modificaciones a la ilustración original. Este consistía en un ancla atravesada por la palabra “dad” (papá), que en la parte inferior incluía la leyenda “Love you Bust”, apelativo que usa el exjugador del Machester United para referirse a su hijo desde que nació.

En su lugar, Brooklyn habría integrado tres figuras (que hasta ahora permanecen desconocidas), con la finalidad de ocultar la palabra “dad” en el diseño: “Brooklyn ha tenido tratamiento láser en la escritura. Quería que desapareciera”, reporta el portal británico.

Esta modificación, aunque sutil, no pasó desapercibida para las cámaras de los paparazzi que captaron al joven de 26 años en una salida romántica junto a su esposa, la modelo Nicola Peltz, en Los Ángeles, California.

Sobre la reacción del futbolista, una fuente cercana al jugador reporta a “Metro UK” que este se encuentra “desconsolado”, pues la acción del joven es la representación física de su descontento: “Se siente como un golpe profundo, incluso después de todo lo que se dijo en su declaración”, se detalló en el comunicado.

La edición del tatuaje de Brooklyn se suma a aquella realizada en 2025 a otro homenaje familiar, en esa ocasión relacionado con su madre Victoria. El joven realizó una modificación a la pieza que llevaba en el pecho (en ella se leía la frase “mama’s boy” (“niño de mamá”).

Seguir leyendo:

• Brooklyn Beckham afirma que no quiere reconciliarse con su familia en un contundente comunicado

• ¿Cómo se sintió Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn?

• El padre de Nicola Peltz ofrece su versión sobre la controversia familiar con los Beckham