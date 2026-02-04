El padre de Nicola Peltz ofrece su versión sobre la controversia familiar con los Beckham

El empresario Nelson Peltz ha roto el silencio con respecto a la polémica protagonizada por la familia de su yerno, Brooklyn Beckham, y que ha terminado por salpicar a su hija Nicola por la supuesta mala relación que existe entre ambas dinastías.

En un encuentro con la prensa durante el evento WSJ Invest Live, celebrado el pasado 3 de febrero, el multimillonario de 83 años no pudo evitar los cuestionamientos sobre su situación familiar. De forma mesurada y con un tinte de ironía, hizo referencia a la atención mediática que su hija ha recibido durante las últimas semanas.

“¿Mi familia ha salido en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto“, bromeó luego de que la periodista del Wall Street Journal, Lauren Thomas, comparara su experiencia en el manejo de situaciones de riesgo, “particularmente las que se desarrollan a la vista del público”, con la controversia desatada por las declaraciones de Brooklyn Beckham.

A pesar de mantenerse al margen de realizar comentarios con respecto a las acusaciones del artista contra sus padres Victoria y David Beckham, reconoció que habría sido mejor atender sus diferencias a puerta cerrada.

Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué sirvió eso?" Nelson Peltz – Empresario

Lejos de sentirse decepcionado o afectado por la narrativa que se ha generado en redes sociales sobre el matrimonio de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, se dijo más a favor de la pareja que nunca.

“Mi hija y los Beckham son otra historia. No es algo que cubramos aquí hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos“, indicó ante los medios de comunicación.

Las declaraciones de Nelson Peltz surgen a solo unas semanas de que el hijo mayor de Victoria y David Beckham saliera a revelar de una vez por todas el origen de su distanciamiento.

En un comunicado difundido desde sus plataformas digitales, comentó: “Han estado tratando sin cesar de arruinar mi relación con Nicola desde antes de mi boda, y no ha parado”, señaló el famoso en ese entonces.

