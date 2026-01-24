La familia Hadid expone tensiones previas con Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham

La polémica no da tregua a Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, pues a solo unos días de que el famoso lanzara un duro mensaje en contra de su familia, han salido a relucir unas declaraciones de la familia Hadid que pusieron en duda la actitud de la actriz en todo el escándalo. ¿Qué fue lo que se dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En medio de la disputa familiar que atraviesa la dinastía Beckham, Alana, hermana de Anwar Hadid, exnovio de Nicola, salió compartir su testimonio sobre la joven y la colocó en el ojo del huracán tras asegurar que está “ávida de fama”.

Fue por medio de redes sociales que Alana Hadid acusó a Nicola Peltz de buscar la exposición pública antes que la discreción: “Esa chica no quiere privacidad. Intentó ser famosa durante una década”, escribió desde su perfil de Instagram.

Asimismo, la hermana menor de Gigi y Bella Hadid se dijo testigo de el esfuerzo que la ahora esposa de Brooklyn Beckham hace para exponer su vida privada, en lugar de “lavar los trapos sucios en casa”.

Las declaraciones de Alana surgen a solo unos días del comunicado en el que Brooklyn Beckham denunció públicamente a sus padres, David y Victoria, y defendió su relación con Nicola: “Han estado tratando sin cesar de arruinar mi relación con Nicola desde antes de mi boda, y no ha parado”, señaló el famoso.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que quedan evidenciadas las diferencias entre la familia Hadid y Peltz. Según fuentes cercanas a la situación, los Hadid también registraron una convivencia tensa Nicola tanto durante como después de su relación con Anwar, que tuvo lugar desde 2016 hasta 2018.

Incluso, el portal Daily Mail afirmó que: “Nicola causó conflictos en la casa Hadid”, lo que quedó demostrado en la distancia que surgió entre los hermanos durante ese entonces y muestra un patrón similar al que actualmente se vive en la familia Beckham.

