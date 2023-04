Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron su primer aniversario de bodas

El 9 de abril de 2022, la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estuvo en todos los titulares del mundo del entretenimiento, ya que fue considerada la boda del año.

El primogénito del exfutbolista Devid Beckham y de la diseñadora de modas Victoria Beckham, se casó con la modelo y actriz Nicola Peltz, hija del multimillonario Nelson Peltz y su esposa Claudia Heffner Peltz, en una costosa fiesta de llena de célebres invitados.

La pareja se dedicó hermosas frases de felicitaciones a través de sus cuentas de Instagram tras un año de este evento, mostrándoles detalles que no se conocían de esta relación

“Hoy hace 1 año que me casé con mi mejor amiga. Soy la persona más afortunada por poder llamarte mi esposa, eres mi todo y soy la persona más afortunada en esta tierra por poder despertar junto a tu hermoso rostro todas las mañanas, por muchos años más bebé, te amo tanto, por divertirnos tanto cuando seamos viejos como cuando somos jóvenes”, escribió Brooklyn.

Mientras, Nicola publicó varias fotografías de la celebración, que incluyó un pastel con fotografías de diferentes momentos de la pareja.

“No puedo creer que haya pasado un año desde que caminé por el pasillo 🥹 Te amo mucho bebé. Me encanta ser tu esposa. No podría imaginar mi vida sin ti 💘 eres todo lo que siempre soñé y estoy tan feliz de tener mi vida contigo. ¡Hoy fue increíble celebrar con nuestras familias! ¡Espero que todos hayan tenido una hermosa Pascua!”, escribió en la publicación.

El vestido que uso Nicola Peltz en su boda con Brooklyn Beckham

En una boda que costó más de tres millones de dólares; Nicola Peltz se casó con Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en un diseño de la casa Valentino combinado con simples y elegantes accesorios.

Las fotografías del vestido de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, fueron exclusivas para la edición británica de Vogue. Estas fueron compartidas a pocas horas de la ceremonia en las cuentas de Instagram de los recién casados. La revista Hola describió el vestido como “un diseño minimalista, con escote cuadrado y silueta ceñida que le sentaba genial” a la novia.

Según Vogue España, Leslie Fremar, la estilista de Peltz, opinó que es el más bonito que ha visto en su vida; a lo que la novia expresa que era “increíble” que lo dijera, en una entrevista con Vogue días antes de la ceremonia. “Es la alta costura en su máxima expresión, opinó Fremar. View this post on Instagram A post shared by 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

