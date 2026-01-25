¿Cómo se sintió Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn?

El clan Beckham, conocido durante décadas como el epítome de la familia perfecta, enfrenta su crisis más profunda. Tras las explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham, fuentes cercanas a Victoria Beckham aseguran que la ex Spice Girl se encuentra “absolutamente devastada” y con el corazón roto.

La diseñadora no solo lidia con el dolor de la distancia familiar, sino con el sentimiento de haber sido “traicionada” por el hijo que siempre intentó proteger.

La polémica estalló luego de que Brooklyn publicara un extenso comunicado en sus redes sociales en el que acusó a sus padres de ejercer un control excesivo sobre su vida y de intentar manipular su relación con Nicola Peltz.

Entre los señalamientos más dolorosos, el joven de 26 años describió como “humillante” el momento de su boda en el que Victoria, presuntamente, se apropió del baile nupcial que le correspondía a su esposa, dejándolo en una situación incómoda frente a 500 invitados.

Un golpe a la “marca Beckham”

Según reportes de allegados citados por The Mirror, Victoria se siente “en el suelo” y conmocionada por el hecho de que estas acusaciones se hicieran públicas.

“Ella no comprende cómo las cosas llegaron a este punto. Siempre ha sido una madre dedicada y siente que esto es una bofetada a todo lo que construyeron como familia”, reveló el informante.

Por su parte, David Beckham ha mantenido una postura más estoica, sugiriendo que “hay que dejar que los hijos cometan sus propios errores”, aunque la preocupación por la ruptura total del vínculo es latente.

Mientras Brooklyn asegura haber encontrado “paz y alivio” lejos del control parental, Victoria enfrenta el escrutinio público y la burla en redes sociales, algo que, según su entorno, ha afectado profundamente su bienestar emocional.

A pesar del conflicto, la pareja mantiene la esperanza de una reconciliación, aunque el camino parece cada vez más lejano ante la negativa de Brooklyn de dar marcha atrás en sus declaraciones.

