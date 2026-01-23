David y Victoria Beckham desean reconciliarse con Brooklyn pese a la ruptura pública

Tras las impactantes acusaciones que Brooklyn Beckham lanzó contra sus padres a través de Instagram el pasado 19 de enero, una fuente cercana a la familia reveló a People que David y Victoria Beckham están preparados para recibir a su hijo con los brazos abiertos en el momento que él desee reconciliarse.

La publicación de Brooklyn, en la que acusó a sus padres de intentar “sabotear” y “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, “desde antes de la boda”, causó conmoción.

Entre los señalamientos, el joven de 26 años afirmó que su madre, Victoria, “secuestró” su primer baile nupcial en 2022, invitó a “mujeres de su pasado” para incomodar a la pareja y que ambos padres han faltado al respeto constantemente a su esposa.

Sin embargo, lejos de una respuesta pública o un enfrentamiento, la postura de los Beckham es de puertas abiertas y esperanza.

“Tienen miedo de perder a su hijo y lo aceptarían de vuelta en un instante“, confiesa la misma fuente a People. “Son una familia muy unida, aunque de una manera diferente”, agrega.

Los Beckham, también padres de Romeo, Cruz y Harper, están “horrorizados” por la situación, pero su prioridad es no perder el vínculo con su hijo mayor.

En sus últimas apariciones públicas, los Beckham se han mostrado como una familia unida, a pesar de no contar con la presencia de Brooklyn.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Sin comunicación

Actualmente, la comunicación está completamente fracturada. Una segunda fuente le dijo a la revista que que “Brooklyn y Nicola no hablan con David ni Victoria”, y que cualquier contacto se maneja “sólo a través de mediadores”.

Pese a esto, los Beckham mantienen la fe en que el tiempo sanará las heridas. “David y Victoria creen que el tiempo lo solucionará”, dice la fuente. “Saben que con el tiempo Brooklyn se recuperará. No pueden hacer nada hasta entonces”.

Esta filosofía de paciencia parece reflejar la visión que David Beckham tiene sobre la crianza. En una aparición en CNBC’s Squawk Box tras el incidente, el exfutbolista habló sobre la educación de sus hijos en la era digital: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden”. Aunque no se refirió directamente al conflicto, sus palabras resonaron como un guiño a la situación.

Mientras tanto, los representantes de la pareja no han emitido comentarios oficiales. La familia, que en octubre de 2023 aparecía unida públicamente en el estreno de la docuserie Beckham, navega ahora por una de sus crisis más visibles.

Seguir leyendo: