David Beckham reacciona tras fuertes comentarios de su hijo Brooklyn en su contra

El exfutbolista David Beckham y Victoria Beckham han estado en la mira en las últimas horas por el fuerte comunicado lanzado por Brooklyn, uno de sus hijos, quien arremetió en contra de ambos, con lo que confirmó la ruptura familiar y los motivos detrás de ese distanciamiento.

“Mi familia valora la promoción pública y el apoyo por encima de todo. La marca Beckham es primero”, soltó el joven, quien acusó a sus padres de presionarlo e intentar sobornarlo para que les cediera los derechos de su nombre, lo que lo llevó a marcar distancia con ellos previo a su boda ocurrida en el 2022.

Los dichos de Brooklyn causaron gran revuelo en las redes sociales y en distintos medios, a tal grado que el propio David Beckham ya reaccionó al respecto, aunque lo hizo sin ahondar directamente en la polémica

Beckham abordó el tema durante su aparición en ’Squawk Box’ de CNBC, en donde habló de los peligros de las redes sociales cuando no se usan de forma adecuada, en una clara referencia a lo que sucedió con su hijo horas antes.

“Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal. Lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones. He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, inició la exestrella del Real Madrid.

En el mismo espacio hizo referencia a los errores que sus hijos han podido llegar a cometer, al asegurar que él no es nadie para señalarlos o enjuiciarlos por algo que hayan dicho o hecho, tal y como sucedió en esta oportunidad con Brooklyn, su hijo.

“Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”, soltó David Beckham.

Poco antes de estos dichos, el propio David rechazó hablar al respecto durante su presencia en la 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, en donde esquivó cualquier cuestionamiento relacionado a su hijo.

